حلمي طولان: صلاح قائد استثنائي.. وهذا الخماسي الأبرز في منتخب مصر

أشاد حلمي طولان نجم الكرة المصرية السابق، بالمستوى الذي قدمه منتخب مصر في كأس العالم، مؤكدًا أن جميع عناصر الفريق تستحق الإشادة بعد الأداء المشرف الذي ظهر به الفراعنة خلال البطولة.

وقال حلمي طولان خلال استضافته مع الإعلامي مدحت شلبي في برنامج "يا مساء الأنوار من المونديال" المذاع عبر فضائية MBC مصر 2: "منتخب مصر قدم أداءً مشرفًا، ولازم نشكر كل أفراد الفريق، وأحب أخص محمد صلاح لأنه كان له دور محوري وأساسي مع المنتخب داخل وخارج الملعب".

وأضاف: "مصطفى شوبير، وإمام عاشور، وهيثم حسن، ومصطفى زيكو، أرى أن هذا الخماسي قدم مجهودًا جبارًا بجانب باقي أفراد الفريق طوال البطولة".

وتحدث حلمي طولان عن الرسالة التي نشرها محمد صلاح عقب الخروج من كأس العالم، قائلًا: "أعتقد أن محمد صلاح كان يقصد بكلامه الذي نشره عبر منصات التواصل أنه كلاعب ما زال يطمح لتقديم الأفضل مع منتخب مصر".

واختتم تصريحاته قائلًا: "هناك أحاديث حول انتقال محمد صلاح إلى أتلتيكو مدريد، خاصة بعد الحديث الذي دار بينه وبين دييجو سيميوني عقب مباراة الأرجنتين، لأن صلاح كان صاحب دور محوري ومهم مع منتخب مصر في البطولة".