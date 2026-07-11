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مدرب الأرجنتين: الفار أنهى زمن المجاملات.. وهدف مصر من مخالفة واضحة
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

مدرب الأرجنتين: الفار أنهى زمن المجاملات.. وهدف مصر من مخالفة واضحة

هدف مصر الملغي
هدف مصر الملغي
محمد بدران
نتيجة الدبلومات الفنية 2026

علق ليونيل سكالوني، المدير الفني لمنتخب الأرجنتين، على الجدل الذي أثير بشأن إلغاء هدف منتخب مصر في مواجهة المنتخبين، مؤكدًا أن قرار الحكم كان صحيحًا وفقًا لقانون اللعبة، نافيًا في الوقت نفسه وجود أي مجاملات تحكيمية لصالح منتخب بلاده.

وقال سكالوني، خلال المؤتمر الصحفي الخاص بمواجهة سويسرا في الدور ربع النهائي من بطولة كأس العالم: "الحالة التي داس فيها أحد اللاعبين على قدم مارتينيز، سواء كان الدهس قويًا أو خفيفًا أو بالكاد لمسه، فهي مخالفة. وبما أنه لم يحدث تغيير في الاستحواذ قبل تسجيل الهدف، فإن الهدف يُلغى وفقًا للقانون، ولا مجال لأي تفسير آخر."

وأضاف المدير الفني للأرجنتين: "هذا ما كنت أقوله قبل أيام عن وسائل التواصل الاجتماعي، فاليوم يتم تضخيم كل شيء، ويُبالغ في كل نقاش."

واختتم سكالوني تصريحاته بالتأكيد على نزاهة التحكيم في ظل تقنية الفيديو، قائلًا: "لا توجد أي مجاملات أو محاباة لأي منتخب، بل على العكس، مع وجود تقنية الفار أصبح من الصعب جدًا أن يحظى أي منتخب بمعاملة تفضيلية أو بمساعدة تحكيمية."

ليونيل سكالوني المدير الفني الأرجنتين منتخب مصر كأس العالم

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