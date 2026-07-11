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بدء امتحانات الدور الثاني وتحديد المستوى لطلاب نظام "أبناؤنا في الخارج" اليوم
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

بدء امتحانات الدور الثاني وتحديد المستوى لطلاب نظام "أبناؤنا في الخارج" اليوم

وزير التربية والتعليم
وزير التربية والتعليم
ياسمين بدوي
نتيجة الدبلومات الفنية 2026

تنطلق اليوم السبت 11 يوليو 2026 ، امتحانات الدور الثاني وتحديد المستوى لطلاب نظام أبناؤنا في الخارج 2026 في مختلف دول العالم .

وبحسب جدول امتحانات الدور الثاني وتحديد المستوى لطلاب نظام أبناؤنا في الخارج 2026 ، يؤدي تلاميذ الصفوف  الثالث والرابع والخامس والسادس الابتدائي ، وكذلك طلاب الصفوف الأول والثاني والثالث الإعدادي ، والصفين الأول والثاني الثانوي اليوم امتحان اللغة العربية  

وتبدأ جميع امتحانات الدور الثاني وتحديد المستوى لطلاب نظام أبناؤنا في الخارج 2026 ، من الساعة التاسعة صباحا بتوقيت كل دولة 

وأعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، عن الإجراءات المنظمة لعقد امتحانات الدور الثاني وتحديد المستوى لطلاب نظام أبناؤنا في الخارج 2026 ، مؤكدة ما يلي :

  •   بالنسبة للطلاب المقيدين بصفوف المستوى الأول والثاني بمرحلة رياض الأطفال، وكذلك الصفين الأول والثاني الابتدائي)، تُتاح لهم ملفات تقييم الأداء اعتبارًا من يوم السبت الموافق اا يوليو، وذلك   من خلال منصة “أبناؤنا في الخارج”، وبعد انتهاء الطالب من الإجابة على ملف التقييم، يقوم ولي الأمر بمسح الملف إلكترونيًا وتحويله إلى ملف بصيغة(PDF)ثم رفعه عبر المنصة الإلكترونية من خلال الرابط https://sabroad.emis.gov.eg/Exams 

بالنسبة للطلاب المتقدمين للصفوف من الثالث الإبتدائي حتى السادس الإبتدائي، وطلاب الصف الثالث الإعدادي :

 يتم إتاحة تحميل النسخ الإلكترونية(PDF)من الامتحانات عبر منصة “أبناؤنا في الخارج”، وفقًا للجداول الرسمية المعتمدة لامتحانات الدور الثاني٢٠٢٥/٢٠٢٦، ويتأكد الطالب من كتابة بياناته الشخصية كاملة أعلى ورقة الأسئلة (الاسم – رقم الجلوس)، وفي حال عدم معرفة رقم الجلوس يتم كتابة الرقم القومي للطالب أو الرقم البديل .

وتأتي الإمتحانات الخاصة بهم بنظام الإختيار من متعدد (أربعة إختيارات) ، وذلك لجميع مواد الصفوف من الثالث الإبتدائي وحتى الصف السادس الابتدائي وكذلك الصف الثالث الاعدادي 

وعلى كل طالب قراءة كل سؤال والبدائل فى الإختبارات المتاحة بشكل جيد ، حيث يتم الإجابة على نفس ورقة الأسئلة بوضع علامة (صح) أو أى علامة أخرى مثل ( تظليل ، وضع خط تحت الاجابة ، دائرة) 

 في حالة وضع علامة أمام إختيارين أو أكثر يتم إلغاء السؤال للطالب

وبعد إنتهاء الطالب من الإجابة على كل مادة ، يقوم ولي الأمر بمسح ورقة الإمتحان إلكترونيًا وحفظها بصيغةPDFعلى ألا يتجاوز حجم الملف عن 2 ميجابيت واختيار المادة بدقة ، ثم الضغط على زر حفظ لإرسال الملف الالكترونى عن طريق المنصة الالكترونية لأبناؤنا فى الخارج ، وذلك فى موعد اقصاه 24 ساعة من لحظة إتاحة الامتحان على المنصة

 بالنسبة للطلاب المتقدمين للصفوف (الأول والثاني الإعدادي – الأول والثاني الثانوي) 

من المقرر أن تُعقد إمتحانات الدور الثاني لهذه الصفوف بنفس نظام الإمتحانات للفصل الدراسي الثاني وهي نظام الإختبارات الإلكترونية من المنزل (Online Exams).، وذلك من خلال منصة الإمتحانات الإلكترونية علي الرابط : https://assessment.esa.mod.pearson.com/login 

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