تنسيق الدبلومات الفنية 2026.. موعد بدء التنسيق والكليات المتاحة للطلاب نظام 3 و5 سنوات

يواصل آلاف الطلاب وأولياء الأمور البحث عن تنسيق الدبلومات الفنية 2026، بالتزامن مع إعلان نتيجة الدبلومات الفنية 2026، لمعرفة موعد بدء تسجيل الرغبات والكليات المتاحة لطلاب نظامي الثلاث والخمس سنوات بالجامعات الحكومية للعام الجامعي 2026/2027.

موعد تنسيق الدبلومات الفنية 2026

أوضحت مصادر بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي أن اللجنة العليا للتنسيق تستعد لعقد اجتماع خلال الفترة المقبلة، لإقرار جميع الضوابط والإجراءات الخاصة بـ تنسيق الدبلومات الفنية 2026، تمهيدًا لبدء أعمال القبول بالجامعات والمعاهد الحكومية.

وأكدت أن تنسيق الدبلومات الفنية 2026 سيبدأ بعد انتهاء مراحل تنسيق الثانوية العامة 2026 الثلاث، على أن يتم تسجيل الرغبات من خلال موقع التنسيق الإلكتروني، مع إتاحة التسجيل لاختبارات القدرات للكليات التي تشترط اجتيازها كشرط أساسي للقبول.

كما أشارت المصادر إلى أن المجلس الأعلى للجامعات سيعلن قريبًا موعد اختبارات المعادلات 2026، والمخصصة لطلاب الدبلومات الفنية الراغبين في الالتحاق بكليات الهندسة، والحقوق، والزراعة، والتجارة، والحاسبات والمعلومات.

وبالنسبة للاختبارات المركزية الموحدة لطلاب تنسيق الدبلومات الفنية 2026 (معادلة) لكليات التجارة والحقوق والحاسبات والمعلومات والذكاء الاصطناعي والتجارة والهندسة، يتم إتاحتها للطلاب خلال شهر أغسطس المقبل، حيث يتم فتح باب التسجيل لهم عبر الموقع الإلكتروني للمجلس الأعلى للجامعات الحكومية، ويكون التسجيل وفقًا للضوابط والقواعد التي سيعلنها الأعلى للجامعات مستقبلاً.

هناك أكثر من 208 معاهد عالية ومتوسطة متاحة لطلاب تنسيق الدبلومات الفنية 2026، وستكون ضمن رغباتهم في أعمال تنسيق الجامعات سواء الحاصلين على دبلوم زراعي أو صناعي أو سياحي أو تمريض أو تجاري، إلى جانب الكليات المتاحة لهم في 28 جامعة حكومية

يذكر أن مقر مكتب التنسيق الرئيسي سيكون في المدينة الجامعية لجامعة القاهرة، ويمكن للطلاب التوجه إليه للاستفسارات وكذلك فروعه في المحافظات سواء لطلاب الوجه البحري ومقره جامعة الإسكندرية، أو بالنسبة لطلاب محافظات الصعيد ومقره جامعة أسيوط