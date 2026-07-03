تنسيق الجامعات 2026.. 10 جامعات أهلية بفرص تعليمية متطورة وبتكلفة أقل

تنسيق الجامعات الأهلية 2026، شهدت الجامعات الأهلية في مصر خلال السنوات الأخيرة طفرة كبيرة، بعدما أصبحت أحد أهم البدائل التعليمية أمام طلاب الثانوية العامة 2026، بفضل برامجها الدراسية الحديثة وشراكاتها الأكاديمية المتنوعة، إلى جانب مصروفاتها التي تُعد أقل من العديد من الجامعات الخاصة والدولية.

ويواصل موقع صدي البلد، تقديم كل الأخبار التي تهم طلاب الثانوية العامة 2026، حيث يزداد اهتمام الطلاب وأولياء الأمور بالتعرف على أرخص الجامعات الأهلية التي توفر تعليماً متطوراً ورسومًا دراسية مناسبة مقارنة بالجامعات الخاصة مرتفعة التكلفة.



1- جامعة بنها الأهلية

تعد من أقل الجامعات الأهلية من حيث المصروفات الدراسية.

تبدأ رسوم بعض البرامج من نحو 35 ألف جنيه سنويًا.

تشمل تخصصات متنوعة في العلوم الإنسانية والتكنولوجية.



2- جامعة المنصورة الأهلية

واحدة من أبرز الجامعات الأهلية الجديدة.

تبدأ المصروفات من نحو 40 ألف جنيه.

تضم برامج متطورة في الحاسبات والهندسة والعلوم الصحية.



3- جامعة الزقازيق الأهلية

تقدم برامج أكاديمية حديثة مرتبطة باحتياجات سوق العمل.

تبدأ الرسوم من نحو 40 ألف جنيه.

ترتفع حسب طبيعة التخصص.



4- جامعة المنوفية الأهلية

توفر مجموعة واسعة من البرامج الدراسية.

تبدأ المصروفات من نحو 43 ألف جنيه.

تشمل مجالات الهندسة والذكاء الاصطناعي والعلوم الإدارية.



5- جامعة بني سويف الأهلية

من الجامعات التي تستهدف تقديم تعليم عالي الجودة بتكلفة معتدلة.

تبدأ الرسوم من نحو 45 ألف جنيه سنويًا.

تضم عدداً من البرامج التطبيقية الحديثة.



6- جامعة جنوب الوادي الأهلية

تخدم طلاب محافظات الصعيد وتوفر تخصصات متنوعة.

تبدأ المصروفات من نحو 45 ألف جنيه.

ترتفع في التخصصات الطبية والهندسية.



7- جامعة أسيوط الأهلية

تحظى بإقبال متزايد من الطلاب.

تبدأ الرسوم من نحو 48 ألف جنيه.

تقدم برامج في التكنولوجيا والعلوم الصحية.



8- جامعة شرق بورسعيد الأهلية

من الجامعات الأهلية الواعدة في منطقة القناة.

تبدأ المصروفات من نحو 50 ألف جنيه.

توفر برامج مرتبطة بالتكنولوجيا واللوجستيات.



9- جامعة الإسكندرية الأهلية

تستفيد من الخبرة الأكاديمية لجامعة الإسكندرية الأم.

تبدأ الرسوم من نحو 50 ألف جنيه.

تضم برامج متميزة في العلوم والتكنولوجيا.



10- جامعة القاهرة الأهلية

رغم حداثة انطلاقها، أصبحت من أكثر الجامعات الأهلية جذبًا للطلاب.

تبدأ بعض البرامج من نحو 55 ألف جنيه.

ترتفع الرسوم في البرامج الطبية والهندسية المتخصصة.