موجة الحر ترفع أسعار الكهرباء في فرنسا لأعلى مستوى منذ عامين

زادت أسعار الكهرباء في فرنسا إلى أعلى مستوياتها منذ يناير 2025، تحت وقع تراجع إنتاج الطاقة النووية في ظل موجة حر بالغة تسببت في حرائق مدمرة بفرنسا ودول أوروبية أخرى.

أسعار الكهرباء الفرنسية

وترتفع أسعار الكهرباء الفرنسيةمع تعرض البلاد لموجة الحر الخامسة هذا الصيف، ما يضغط على إنتاج الطاقة النووية ويزيد الطلب على أجهزة تكييف الهواء.

وارتفعت أسعار الطاقة الفرنسية لليوم التالي بنسبة 21.8٪ لتصل إلى 142.5 يورو (164.35 دولار) لكل ميجاواط ساعة بحلول الساعة 0802 بتوقيت جرينتش، وفقًا لبيانات إل إس إي جي.

ومن المتوقع أن ينخفض ​​إنتاج الطاقة النووية بمقدار 7.3 جيجاوات خلال ذروة منتصف النهار ، وهو ما يمثل حوالي 12% من إجمالي القدرة النووية في فرنسا، وفقًا لبيانات شركة EDF.

تعتمد فرنسا على الطاقة النووية لحوالي 70% من إمداداتها من الكهرباء، ما يجعل تخفيضات إنتاج المفاعلات ذات أهمية خاصة لسوق الطاقة في البلاد.

تأتي موجة الطقس المتطرف الأخيرة في الوقت الذي تستمر فيه موجات الحر المتكررة في جميع أنحاء أوروبا في الضغط على أنظمة الطاقة، مع زيادة خطر نقص المياه وحرائق الغابات والوفيات المرتبطة بالحرارة.