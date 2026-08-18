قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الكبار في خطر.. النصر والاتحاد يبحثان عن النجاة من كمائن كأس الملك السعودي
قفزة كبيرة.. خبير: ارتفاع معدل تأسيس الشركات بمصر خلال النصف الأول من 2026
أسعار العملات اليوم الثلاثاء 18 أغسطس 2026
تتجاوز الـ 4 ملايين جنيه.. نسبة المقاولون في انتقال عمر فايد من فنربخشة لـ فروزينوني الإيطالي
حماتها جرتها من شعرها فى وسط الشارع.. واقعة تعدي تثير الغضب في المحلة
بالأرقام.. الأهلي الأغلى وإمام عاشور يتربع على عرش نجوم الدوري
اتجاه صاعد.. أسعار الذهب اليوم الثلاثاء بمستهل التعاملات
رضا شحاتة يوجه رسالة للاعبي الأهلي قبل مواجهة برشلونة
دعوى قضائية لوقف قبول الأجانب واللاجئين بالجامعات الحكومية مع استثناء ذوي النبوغ العلمي
وزيرة الإسكان تبحث مشروع «برج فوربس العالمي» في مصر وأول برج صفر انبعاثات كربونية في العالم
حمزة عبدالکریم يستعين بفيديوهات هالاند وإيتو لتطوير مستواه مع برشلونة
موجة الحر ترفع أسعار الكهرباء في فرنسا لأعلى مستوى منذ عامين
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

في الصباح الباكر.. زلزال بقوة 5.7 ريختر يضرب سواحل المكسيك

زلزال
زلزال
محمد على

ضرب زلزال بقوة 5.7 درجة على مقياس ريختر، اليوم الثلاثاء، قبالة سواحل ولاية تشياباس جنوبي المكسيك، وفقًا لبيانات المركز الأوروبي المتوسطي لرصد الزلازل.

سجلت الهزة الأرضية في ساعة مبكرة من صباح الثلاثاء، في منطقة تقع قبالة الساحل الجنوبي للمكسيك، فيما لم تتضمن البيانات الأولية المتاحة معلومات عن وقوع خسائر بشرية أو أضرار مادية جراء الزلزال.

كما أفادت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية (USGS) اليوم الثلاثاء بوقوع زلزال بقوة 5.7 درجة على مقياس ريختر ضرب الساحل الجنوبي للمكسيك.

سُجِّل الزلزال على عمق 10 كيلومترات في تمام الساعة 11:37 مساءً بالتوقيت المحلي يوم الاثنين. 

وسُجِّل مركزه على بُعد 122 كيلومترًا جنوب غرب بلدة تاباشولا المكسيكية في ولاية تشياباس، أقصى جنوب البلاد.

لم ترد تقارير أولية عن وقوع إصابات أو أضرار مادية عقب الزلزال، ولم يصدر مركز التحذير من تسونامي الأمريكي أي تحذير من حدوث تسونامي.

تشياباس
 

تعد ولاية تشياباس من المناطق التي تشهد نشاطًا زلزاليًا ملحوظًا، نظرًا إلى موقعها الجغرافي ضمن منطقة نشطة تكتونيًا، حيث تتقاطع عدة صفائح تكتونية في نطاق أمريكا الوسطى.

ويؤدي هذا النشاط الجيولوجي إلى تسجيل هزات أرضية متفاوتة القوة في المنطقة، سواء داخل الأراضي المكسيكية أو في المناطق البحرية القريبة من سواحل تشياباس.

 وتتابع الجهات المختصة تطورات الهزة وأي آثار محتملة قد تظهر في المناطق القريبة من مركزها.

تقع المكسيك ضمن نطاق جيولوجي نشط يعرف بحزام النار في المحيط الهادئ، ما يجعلها عرضة للزلازل بصورة متكررة، خصوصًا على امتداد سواحلها المطلة على المحيط الهادئ.

زلزال بقوة 57 ريختر سواحل المكسيك الهزة الأرضية magnitude earthquake زلزال المكسيك ولاية تشياباس جنوبي المكسيك

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تنسيق الجامعات 2026

تظهر في هذا الموعد.. رابط الحصول على نتيجة المرحلة الثانية من تنسيق الجامعات 2026

أسعار الذهب اليوم

أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 18-8-2026 .. بكام عيار 21 ؟

بيزيرا

الزمالك يحبط محاولة خوان بيزيرا لفسخ عقده .. تفاصيل جديدة

الزمالك

مفاجأة.. مجلس الزمالك يتواصل مع جون إدوارد للتراجع عن استقالته

هويدا الغرباوي

عشرة 30 سنة زواج.. ماذا قالت طليقة حسام حسن عن خناقة الساحل والانفصال؟

بيزيرا

تحرك جديد من شباب أهلي دبي لضم بيزيرا من الزمالك

مصطفى كامل

بعد أنباء إصابته بالساحل.. مصدر يكشف تطورات الحالة الصحية لمصطفى كامل

المتهم في واقعة استغلال اطفال في التسول

سقوط "التوربيني" الجديد بالغربية ..استغل أطفال مجهولي النسب في التسول وخصص منزلا لاستغلالهم..صور

ترشيحاتنا

الأهلي

الحسين عموتة لم يستبعد إمام عاشور.. ومن الوارد إبعاده مؤقتًا لأسباب إدارية.. تفاصيل

وزارة التربية والتعليم

صندوق تطوير التعليم يطلق مشروع "جذوري تمتد إلى الغد"

السعودية

السعودية: ندين بأشد العبارات الاعتداءات الغاشمة التي استهدفت إقليم كردستان العراق

بالصور

كم خطوة تحتاج يومياً لتقليل خطر الوفاة المبكرة؟

كم خطوة تحتاج يومياً لتقليل خطر الوفاة المبكرة؟
كم خطوة تحتاج يومياً لتقليل خطر الوفاة المبكرة؟
كم خطوة تحتاج يومياً لتقليل خطر الوفاة المبكرة؟

اشتهاء الحلويات بعد الأكل مباشرة.. ماذا يحاول جسمك أن يقول؟

اشتهاء الحلويات بعد الأكل مباشرة.. ماذا يحاول جسمك أن يقول؟
اشتهاء الحلويات بعد الأكل مباشرة.. ماذا يحاول جسمك أن يقول؟
اشتهاء الحلويات بعد الأكل مباشرة.. ماذا يحاول جسمك أن يقول؟

أحلام تخطف الأنظار في آخر ظهور لها

احلام تخطف الانظار فى اخر ظهور لها
احلام تخطف الانظار فى اخر ظهور لها
احلام تخطف الانظار فى اخر ظهور لها

بمذاق لا يقاوم.. طريقة عمل الدجاج التندورى

طريقة عمل الدجاج التندورى..
طريقة عمل الدجاج التندورى..
طريقة عمل الدجاج التندورى..

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب : صراع الأصالة والحداثة .. هل تسرق التكنولوجيا روح الإنسان؟

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب : اتركوا الفتوى في الدين لأهل التخصص

د. جمال القليوبي

د. جمال القليوبي يكتب : أمريكا تخطط لاحتلال مضيق هرمز وتسعى لتدفق النفط عبر مصر

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب : العالم الجديد 1

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب : مؤامرة إسرائيلية لضم لبنان لسوريا

المزيد