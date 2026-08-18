في الصباح الباكر.. زلزال بقوة 5.7 ريختر يضرب سواحل المكسيك

ضرب زلزال بقوة 5.7 درجة على مقياس ريختر، اليوم الثلاثاء، قبالة سواحل ولاية تشياباس جنوبي المكسيك، وفقًا لبيانات المركز الأوروبي المتوسطي لرصد الزلازل.

سجلت الهزة الأرضية في ساعة مبكرة من صباح الثلاثاء، في منطقة تقع قبالة الساحل الجنوبي للمكسيك، فيما لم تتضمن البيانات الأولية المتاحة معلومات عن وقوع خسائر بشرية أو أضرار مادية جراء الزلزال.

كما أفادت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية (USGS) اليوم الثلاثاء بوقوع زلزال بقوة 5.7 درجة على مقياس ريختر ضرب الساحل الجنوبي للمكسيك.

سُجِّل الزلزال على عمق 10 كيلومترات في تمام الساعة 11:37 مساءً بالتوقيت المحلي يوم الاثنين.

وسُجِّل مركزه على بُعد 122 كيلومترًا جنوب غرب بلدة تاباشولا المكسيكية في ولاية تشياباس، أقصى جنوب البلاد.

لم ترد تقارير أولية عن وقوع إصابات أو أضرار مادية عقب الزلزال، ولم يصدر مركز التحذير من تسونامي الأمريكي أي تحذير من حدوث تسونامي.

تشياباس



تعد ولاية تشياباس من المناطق التي تشهد نشاطًا زلزاليًا ملحوظًا، نظرًا إلى موقعها الجغرافي ضمن منطقة نشطة تكتونيًا، حيث تتقاطع عدة صفائح تكتونية في نطاق أمريكا الوسطى.

ويؤدي هذا النشاط الجيولوجي إلى تسجيل هزات أرضية متفاوتة القوة في المنطقة، سواء داخل الأراضي المكسيكية أو في المناطق البحرية القريبة من سواحل تشياباس.

وتتابع الجهات المختصة تطورات الهزة وأي آثار محتملة قد تظهر في المناطق القريبة من مركزها.

تقع المكسيك ضمن نطاق جيولوجي نشط يعرف بحزام النار في المحيط الهادئ، ما يجعلها عرضة للزلازل بصورة متكررة، خصوصًا على امتداد سواحلها المطلة على المحيط الهادئ.