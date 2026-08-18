بسبب الاعتداءات الإسرائيلية المستمرة.. الأمم المتحدة تدعو لحماية المدنيين في فلسطين

دعت الأمم المتحدة إلى حماية المدنيين في الأراضي الفلسطينية، وضمان الحفاظ على المنازل والممتلكات وتأمين وصول السكان إلى الخدمات الأساسية، في ظل استمرار التوتر والاعتداءات في الضفة الغربية والضربات الإسرائيلية على قطاع غزة.



وقال ستيفان دوجاريك، المتحدث باسم الأمم المتحدة، إن فرقا أممية تمكنت من الوصول إلى عائلات فلسطينية في قرية قُصرة شمالي الضفة الغربية، بعد أن ظلت محاصرة جراء القيود المشددة على الحركة والوصول.



وأوضح أن فريقا تابعا لمنظمة الأمم المتحدة للطفولة «اليونيسيف» أوصل إلى العائلات المياه والأغذية والأدوية ومستلزمات النظافة، إضافة إلى مجموعات ترفيهية للأطفال.

ونقل دوجاريك، عن مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية «أوتشا»، أن ثلاث عائلات فلسطينية في القرية لا تزال محاصرة، وسط وجود مكثف لقوات الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنين.

وفي قطاع غزة، أعرب المتحدث الأممي عن القلق إزاء استمرار الغارات الجوية وعمليات القصف وإطلاق النار، مشيرا إلى ورود تقارير عن وقوع إصابات بين المدنيين.



كما حذر من نقص حاد في مستلزمات الإيواء مع اقتراب موسم الأمطار، موضحا أن الأمم المتحدة وشركاءها تمكنوا حتى الآن من تأمين أقل من 30 ألف خيمة، مقابل احتياجات تقدر بما بين 80 ألفا و130 ألف خيمة.



وأكد دوجاريك أن أقل من 40 بالمئة من التمويل المطلوب، والبالغ نحو أربعة مليارات دولار، لتوفير المساعدات الإنسانية في قطاع غزة والضفة الغربية خلال العام الجاري، قد تم تأمينه حتى الآن.