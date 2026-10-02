فتح باب المشاركة لتقديم تصميم بوابة حضارية لمحافظة أسوان

تفقد المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان المدخل الشمالى بميدان الجوزيرة، لمتابعة الرؤية التصميمية المقترحة لتطوير الميدان ، وإقامة بوابة حضارية تليق بمكانة زهرة الجنوب وهويتها المحلية ، وذلك فى إطار المسابقة التى أعلنت عنها المحافظة لإتاحة الفرصة أمام أصحاب المواهب والأفكار الإبداعية للمشاركة فى تطوير هذا الموقع الحيوى .

يأتى ذلك إستكمالاً للجهود المبذولة تحت مظلة " أسوان بشبابها أجمل " ، ووفقاً لمستهدفات رؤية أسوان 2040.

إتاحة الفرصة للمبدعين لتقديم رؤى تصميمية تعكس الهوية الأسوانية

وخلال الجولة التى رافقه خلالها الدكتور محمد هارون مدرس التخطيط العمرانى بجامعة القاهرة ، والدكتورة آية الخولى خبير المشاركة المجتمعية بالجامعة الأمريكية ، وولاء سعد عرفة مستشار المحافظ للمبادرات التنموية والمجتمعية، والقيادات التنفيذية المختصة .

أوضح المهندس عمرو لاشين بأنه تم فتح باب المشاركة أمام المهندسين والمصممين والفنانين والتشكيليين والمبدعين، وكل من لديه رؤية تصميمية قابلة للتنفيذ، بما يسهم فى الوصول إلى أفضل تصور لتطوير الميدان .

وأشار المحافظ إلى أهمية الإلتزام بالمساحة المحددة للموقع، ومراعاة طبيعة المكان وعلاقته بشبكة الطرق والحركة المرورية والمحيط العمرانى، مع الحفاظ على الأشجار الموجودة وعدم قطع أى منها، فضلاً عن مراعاة حرم الطريق وعروض الأرصفة والتشجير والعناصر الجمالية، والهوية البصرية والمحلية لمدينة أسوان، إلى جانب مراعاة الثقافة المحلية والسياق العمرانى المحيط.

وأكد المهندس عمرو لاشين على تفضيل إستخدام المواد المحلية والعناصر المستوحاة من البيئة الأسوانية، بما يعزز الهوية المميزة للمشروع، مع تنوع الإستخدامات المقترحة ما بين فراغات عامة، ومناطق خضراء، ومناطق للجلوس، ومسارات للمشاة، بما يحقق الإستغلال الأمثل للموقع ويرفع من مستوى الشكل الحضارى والجمالى للمنطقة.

تقييم التصميمات وفقاً لقيمة الفكرة وقابليتها للتنفيذ وتكلفة المشروع

وأوضح المحافظ بأنه جارى حالياً تقييم التصميمات المقدمة، حيث سيستند التقييم إلى قيمة الفكرة وجودة التصميم، ومدى ملاءمته لهوية أسوان وسياقها المحلى، وقابليته للتنفيذ، بالإضافة إلى تكلفة التنفيذ، وذلك بهدف إتاحة الفرصة أمام أوسع قاعدة من المبدعين للمساهمة فى تطوير أحد المواقع المهمة بمدينة أسوان، وإخراجه بالشكل الحضارى اللائق .

متابعة أعمال تطوير حديقة الزهور على مساحة 2 فدان

وفى نفس السياق، تفقد المهندس عمرو لاشين أعمال التطوير الجارية بحديقة الزهور، والتى تقع على مساحة 2 فدان، مؤكداً على ضرورة تحقيق الإستغلال الأمثل للحديقة والإرتقاء بمستوى الخدمات المقدمة بها، بما يجعلها متنفساً حضارياً وترفيهياً للمواطنين والأسر الأسوانية ، تكاملاً مع مشروع البادل الجارى تنفيذه بحديقة مدكور أبو العز .

وأشار المحافظ إلى أن أعمال التطوير تتضمن تركيب شبكة حديثة للرى، وزيادة المسطحات الخضراء وأشجار الظل، مع الحفاظ على الأشجار الموجودة حالياً بالحديقة، إلى جانب تركيب مقاعد حضارية وبرجولات ومشايات، وتنفيذ سور حديدى، وأعمدة إنارة ديكورية، وبوابة للدخول والخروج، فضلاً عن توفير ألعاب ترفيهية للأطفال، وكافتيريا لتقديم المأكولات والمشروبات الخفيفة.

وشدد المهندس عمرو لاشين على أهمية أن تتكامل أعمال التطوير الجارية مع الحفاظ على الطابع الجمالى والبيئى للموقع، بما يسهم فى توفير متنفس حضارى متكامل، ويعزز من جودة الحياة للمواطنين ، ويدعم جهود المحافظة المستمرة للإرتقاء بالمظهر الحضارى والجمالى لزهرة الجنوب .