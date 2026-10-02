قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
جيب شيروكي Trailhawk 2027 تشعل المنافسة مع برونكو سبورت
موعد مباراة فرنسا وإيطاليا في قمة نارية بدوري الأمم الأوروبية
بسبب التكلفة.. رفض مقترح استقدام حكام من أمريكا الجنوبية لإدارة قمة الأهلي والزمالك
مصدر مقرب من الحكومة الإماراتية: إسرائيل تستغل حادثة «فلاي دبي» لأغراض انتخابية
بعد ضغوط أمريكية.. ترامب: أوروبا ستفرج عن كمية كبيرة من مخزونات الديزل
«صحة النواب»: نسعى لجعل مصر مركزًا إقليميًا للمؤتمرات الطبية والسياحة العلاجية
حالة طبية نادرة.. استخراج كتلة «جنين داخل جنين» من معدة طفلة بمعهد الكبد القومي بالمنوفية
نزل 25 جنيه.. تفاصيل سعر الذهب في الصاغة الآن
محمد زكريا يتأهل لنصف نهائي بطولة السويد للاسكواش
هاتلي دليل واحد على مصر.. مذيع العربية يحرج برلمانيا إثيوبيا على الهواء
مفتي الجمهورية: قيم الرحمة والمحبة والسلام تمثل المظلة الجامعة بين الأديان
إحباط تهريب كوكايين معبأ داخل أكياس شوكولاتة من الإكوادور إلى هولندا
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

السودان: الحرب دمرت البنية التحتية وأضرت بالموارد الطبيعية للبلاد

السفير عمر الفاروق سيد كامل
السفير عمر الفاروق سيد كامل
الديب أبوعلي

شارك السودان في أعمال الدورة السابعة والثلاثين لـ مجلس الوزراء العرب المسؤولين عن شؤون البيئة، التي عقدت بمقر الأمانة العامة للجامعة العربية بالقاهرة، وشهدت تسليم رئاسة المجلس من الجمهورية الإسلامية الموريتانية إلى الجمهورية اليمنية.

وترأس وفد السودان السفير عمر الفاروق سيد كامل، المندوب الدائم لجمهورية السودان لدى جامعة الدول العربية بالإنابة.

وركز السودان خلال مشاركته على التداعيات البيئية للحرب التي تشهدها البلاد، وما خلفته من أضرار واسعة طالت البنية التحتية ومصادر المياه والغابات، إلى جانب الأزمات الصحية والبيئية التي تفاقمت في العاصمة الخرطوم وعدد من الولايات السودانية.

وأكد السفير عمر الفاروق سيد كامل، في كلمته أمام المجلس، أن قطاع البيئة في السودان كان من بين القطاعات الأكثر تضررًا جراء الحرب، مشيرًا إلى تعرض البنية التحتية للدمار، وتلوث مصادر المياه، وظهور أزمات صحية وبيئية في الخرطوم وعدد من الولايات، فضلًا عن الأضرار التي لحقت بقطاع الغابات نتيجة القطع الجائر للأشجار وتراكم النفايات.

وأوضح أن موجات النزوح وما صاحبها من تدهور بيئي أفرزت تحديات تتطلب إجراءات فورية ومنسقة، لافتًا إلى أن الجهات المختصة في السودان تعمل على عدد من الأولويات، من بينها إجراء التقييمات البيئية السريعة، وتنفيذ برامج إصحاح البيئة وإدارة النفايات، واستعادة الغطاء النباتي، وتعزيز الاعتماد على الطاقة المتجددة.

موجات النزوح بين السودانيين 

وأشار المندوب السوداني بالإنابة إلى حرص بلاده على الانفتاح على المحيطين الإقليمي والدولي والاستفادة من الأطر الأممية المعنية بالمناخ ومكافحة التصحر والتنوع البيولوجي، بهدف تسريع مرحلة التعافي وإعادة إعمار القطاعات البيئية في السودان، من خلال التقييم والمسح البيئي، والتكيف مع التغير المناخي، واستعادة الغطاء النباتي، والإدارة السليمة للنفايات.

وأكد تطلع السودان إلى إسهام محيطه العربي في مرحلة التعافي البيئي، ودعم استدامة إسهام القطاع البيئي في التنمية الشاملة، من خلال تطوير قدرات الكوادر البيئية السودانية، وترسيخ برامج إدماج البعد البيئي وحوكمة الموارد الطبيعية، فضلًا عن دعم المساعي الوطنية لإعداد محفظة مشروعات سريعة مصممة وفق المعايير الدولية.

وفي هذا السياق، أجاز المجلس الوزاري عددًا من القرارات الداعمة للسودان في مجال البيئة والتعافي وإعادة الإعمار، حيث طلب من المنظمات العربية المتخصصة مواصلة دعم السودان لمواجهة التدهور البيئي، والعمل على استقطاب الدعم من مؤسسات التمويل العربية والدولية لإعادة تأهيل البيئة السودانية.

كما دعا المجلس إلى تقديم الدعم الفني للسودان وتعزيز الاستفادة من التكنولوجيا المتقدمة في مجالات البيئة والتغير المناخي، إلى جانب بناء القدرات المؤسسية وتنمية الخبرات الفنية اللازمة للحد من التدهور البيئي والسيطرة على التلوث وحماية الحياة البرية.

وكلف المجلس الأمانة الفنية لمجلس الوزراء العرب المسؤولين عن شؤون البيئة بدعم مساعي حكومة السودان لإزالة الأنقاض والمواد الخطرة ومخلفات الحرب، إلى جانب تنظيم دورات تدريبية للكوادر البيئية السودانية في مجالات التعافي وإعادة الإعمار، خاصة الرصد البيئي، وإدارة النفايات والأنقاض، وإدارة مخاطر الكوارث والتغير المناخي.

وشدد السودان كذلك على أهمية استمرار الدعم العربي لجهود معالجة الأوضاع البيئية في البلاد، بالتوازي مع تعزيز التعاون الإقليمي والدولي، بما يسهم في التعامل مع آثار الحرب وتهيئة الظروف اللازمة لتعافي القطاعات البيئية وإعادة تأهيلها ضمن جهود إعادة الإعمار.

وفي الشأن الفلسطيني، جدد السفير عمر الفاروق سيد كامل موقف السودان الداعم لحقوق الشعب الفلسطيني، داعيًا مجلس الوزراء العرب المسؤولين عن شؤون البيئة إلى مواصلة دعم الجهود الرامية إلى معالجة الأوضاع البيئية في دولة فلسطين، والتعامل مع الكوارث والأضرار التي خلفها الاحتلال الإسرائيلي، وضمان حق الشعب الفلسطيني في موارده الطبيعية واستخدامها واستدامتها.

السودان جامعة الدول العربية الجامعة العربية وزراء البيئة العرب مندوب السودان في الجامعة العربية الجمهورية الإسلامية الموريتانية الجمهورية اليمنية السفير عمر الفاروق جمهورية السودان الخرطوم فلسطين التصحر التنوع البيولوجي تلوت المياه الاحتلال

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سعر الذهب

2000 جنيه| تراجع كبير يضرب سعر الجنيه الذهب وعيار 21 الآن مفاجأة

حسام حسن

قرار جديد من حسام حسن تجاه 4 لاعبين في منتخب مصر

الذهب

عيار 21 بكام؟.. أسعار الذهب الآن في مصر

الهواتف المحمولة

قفزة غير متوقعة في أسعار الهواتف بمصر.. زيادات تصل إلى 78% رغم ارتفاع عالمي محدود

الأرصاد

الأرصاد تحذر من أمطار رعدية ورياح مثيرة للأتربة.. وانخفاض الحرارة 10 درجات

موعد التوقيت الشتوي

موعد التوقيت الشتوي 2026 في مصر وتغيير الساعة

ارشيفي

تحطم طائرة إسرائيلية.. وبيان عاجل لشرطة الاحتلال

الطماطم

نائب رئيس شعبة الخضروات يكشف حقيقة وصول سعر الطماطم إلى 45 أو 50 جنيهًا

ترشيحاتنا

لامبورجيني ريفويلتو

شاهد.. لامبورجيني ريفويلتو تظهر بشكل جديد أكثر شراسة

الزيتون المخلل

قبل التخليل| كيف تختارين الزيتون والليمون؟.. علامات تكشف الثمرة الجيدة

صابرين

وسط أجواء مبهجة.. صابرين تحتفل بزفاف نجلها بحضور يسرا وإلهام شاهين وليلى علوي

بالصور

الشاي والسكر في حسابات حرب أكتوبر.. كيف أدارت مصر مواردها قبل المعركة؟

معكم منى الشاذلي
معكم منى الشاذلي
معكم منى الشاذلي

شاهد.. لامبورجيني ريفويلتو تظهر بشكل جديد أكثر شراسة

لامبورجيني ريفويلتو
لامبورجيني ريفويلتو
لامبورجيني ريفويلتو

بفستان ناعم.. إلهام شاهين تخطف الأنظار

إلهام شاهين
إلهام شاهين
إلهام شاهين

فيديو

معكم منى الشاذلي

الشاي والسكر في حسابات حرب أكتوبر.. كيف أدارت مصر مواردها قبل المعركة؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

احمد عبد القوى

أحمد عبد القوى يكتب: الحلم الذي عبر الشارع

السيسي

عادل نصار يكتب: رسائل واضحة في توقيت شديد الحساسية

الكاتب الصحفي محمد صبيح

محمد صبيح يكتب: السينما والفنون.. رؤية التحديات وطرح الحلول

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك أوسركاف

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: «فتى أحلامي».. من أقنعة أوسكار وايلد إلى صوت عبد الحليم

المزيد