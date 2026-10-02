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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

خدمات

اعرف قيمة استهلاكك.. خطوات الاستعلام وسداد فاتورة الكهرباء إلكترونياً

الاستعلام وسداد فاتورة الكهرباء إلكترونياً
الاستعلام وسداد فاتورة الكهرباء إلكترونياً
خالد يوسف

مع انطلاق شهر أكتوبر 2026، بدأت الشركة القابضة لكهرباء مصر رسمياً في تحصيل فاتورة استهلاك شهر سبتمبر الماضي لجميع العدادات القديمة والميكانيكية

 ومع هذه الانطلاقة، تزايدت معدلات البحث من قبل المواطنين الراغبين في الاستعلام عن قيمة الفاتورة وطرق السداد إلكترونياً عبر المنصات الرقمية المعتمدة، وذلك لتجنب الغرامات أو انقطاع الخدمة، وسداد المستحقات بمرونة وسهولة قبل وصول المحصل إلى المنازل.

خدمة الاستعلام عن الفاتورة

أتاحت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، ممثلة في الشركة القابضة لكهرباء مصر، خدمة الاستعلام عن فاتورة استهلاك الكهرباء الشهرية ضمن الخدمات الإلكترونية التي تقدمها للمواطنين.

خدمة الاستعلام عن الفاتورة

الاستعلام عن فاتورة الكهرباء لشهر سبتمبر 2026

الطريقة الأولى: موقع وزارة الكهرباء

يمكن الاستعلام عن فاتورة الكهرباء لشهر سبتمبر 2026 أون لاين من خلال اتباع الخطوات التالية:

-الدخول على الموقع الإلكتروني الرسمي لوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة من هـــنــــــا.

موقع وزارة الكهرباء

- اضغط على قسم الخدمات.

- ثم اضغط على خانة الاستعلام عن الفواتير المباشرة.

- وبعد ذلك يتم كتابة البيانات الخاصة بالمشترك للتأكد منها الاسم بالكامل - المحافظة التابع لها العميل- الرقم القومي المكون من 14 رقما- رقم العداد المكون من 10 أرقام.

- راجع البيانات جيدا واضغط على زر الاستعلام.

الطريقة الثانية: المنصة الموحدة لخدمات الكهرباء

وفي السياق يمكن أيضا الاستعلام عن فاتورة الكهرباء لشهر سبتمبر 2026 من خلال المنصة الموحدة لخدمات الكهرباء وذلك من خلال اتباع ما يلي:

-الدخول إلى المنصة الموحدة لخدمات الكهرباء من هـــنـــــا.

المنصة الموحدة لخدمات الكهرباء

- ثم اختار أيقونة استعلم عن الفواتير.

- ثم اضغط على طلب جديد، وسجل الدخول.

- بعد ذلك ادخل الاسم ورقم العداد المكون من 10 أرقام.

- أخيرا اضغط على استعلام وسوف تظهر لك قيمة الفاتورة ويمكن أن تسددها للمحصل أو في الشركة او عن طريق المنصة الموحدة لخدمات الكهرباء أو بطرق الدفع الإلكتروني المختلفة.

طرق دفع فاتورة الكهرباء

كما وفرت شركات توزيع الكهرباء على مستوى الجمهورية العديد من وسائل السداد الإلكتروني، وتشمل ما يلي:

- المحافظ الإلكترونية عبر الهاتف المحمول.

- مكاتب البريد المصري.

فاتورة الكهرباء
دفع فاتورة الكهرباء

- منافذ السداد التابعة للبنوك المختلفة.

- تطبيقات الدفع الإلكتروني.

- ماكينات الدفع المنتشرة بالمحال التجارية.

- فروع شركات التحصيل الإلكتروني.

قيمة استهلاكك سداد فاتورة الكهرباء إلكترونياً الشركة القابضة لكهرباء مصر المنصات الرقمية المعتمدة تجنب الغرامات

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