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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

طلاب حاسبات ومعلومات عين شمس يحصدون المركز الأول في قمة الابتكار الجامعي 2026

طلاب كلية الحاسبات والمعلومات بجامعة عين شمس
طلاب كلية الحاسبات والمعلومات بجامعة عين شمس
حسام الفقي

حصد فريق مشروع التخرج "CertusDrive" لطلاب كلية الحاسبات والمعلومات بجامعة عين شمس، المركز الأول في المسابقة النهائية ضمن فعاليات قمة الابتكار الجامعي 2026 (University Innovation Summit ’26)، وذلك في إطار مبادرة "مشروعي.. بدايتي"، التى تنظمها وزارة الاتصالات و التكنولوجيا والتي أُقيمت يوم 23 سبتمبر 2026 بمدينة زويل.

جاء ذلك تحت رعاية الأستاذ الدكتور محمد ضياء زين العابدين، رئيس جامعة عين شمس، والأستاذة الدكتورة أماني أسامة كامل، نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، و الأستاذة الدكتورة نيفين عاصم المدير التنفيذي لقطاع الإبتكار والتدريب بالجامعة  و إشراف الأستاذة الدكتورة رشا إسماعيل، عميد كلية الحاسبات والمعلومات جامعة عين شمس.

وشهدت القمة مشاركة واسعة من طلاب الجامعات المصرية، حيث تنافس أكثر من 100 مشروع تخرج من 30 جامعة و24 مدرسة، ومشاركة أكثر من 1000 طالب من مختلف الجامعات حيث خضعت المشروعات المشاركة لمراحل من العرض والتقييم والتحكيم أمام لجنة من الخبراء والمتخصصين، وذلك في إطار منظومة التحالفات التقنية التي تدعمها أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا من خلال برنامج "مشروعي.. بدايتى" ، ليأتي حصول فريق CertusDrive على المركز الأول تتويجًا لجهود متواصلة في التصميم والتطوير والابتكار، وتحويل فكرة المشروع من إطار أكاديمي إلى منظومة تكنولوجية متكاملة قابلة للتطبيق.

قدم فريق CertusDrive، من برنامج نظم المعلومات بكلية الحاسبات والمعلومات – جامعة عين شمس، نظامًا ذكيًا يهدف إلى تطوير إدارة أساطيل المركبات الثقيلة، وتوجيه الشاحنات، وتعزيز سلامة السائقين على الطرق، من خلال توظيف مجموعة من التقنيات الحديثة في مجالات الذكاء الاصطناعي والرؤية الحاسوبية والخرائط الذكية وتتبع المركبات.

وضم فريق المشروع الطلاب: إسراء سعيد عبد المنصف، سلمى أشرف فودة، هدير رمضان، تقى كرم عبد المجيد، سهام سيد، ومنى سعد، وذلك تحت إشراف د. منى عبد العظيم، مدرس بقسم نظم المعلومات، والمعيدة/ أنجي عبد الله، بقسم نظم المعلومات.

ويقدم المشروع حلًا متكاملًا لعدد من التحديات المرتبطة بإدارة أساطيل المركبات الثقيلة وسلامة القيادة، من خلال تصميم وتطوير مجموعة من المكونات والأنظمة المترابطة، من أبرزها:
1. نظام ذكي لمراقبة السائقين باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي والرؤية الحاسوبية، للكشف عن حالات النعاس والتشتت أثناء القيادة وإصدار التنبيهات المناسبة.
2. نظام متكامل لإدارة أسطول المركبات يتيح متابعة المركبات والسائقين والرحلات وحالة الأسطول بصورة منظمة.
3. نظام لتتبع المركبات وإدارة الرحلات باستخدام تقنيات GPS والخرائط الذكية، مع مراعاة طبيعة ومتطلبات المركبات الثقيلة.
4. لوحة تحكم ذكية للإدارة تساعد مسؤولي الأساطيل على متابعة المركبات والرحلات والسائقين والاطلاع على بيانات الأسطول بصورة واضحة ومنظمة.
5. منظومة تقنية متكاملة تجمع بين تطبيقات المستخدم، وأنظمة الإدارة، وقواعد البيانات، وخدمات الخرائط، ومكونات الذكاء الاصطناعي في نظام واحد متكامل.

ولم يتوقف العمل على المشروع بانتهاء متطلبات التخرج، بل واصل الفريق تطوير CertusDrive والمشاركة به في عدد من المسابقات والفعاليات، بما أتاح للطلاب اختبار فكرتهم أمام لجان التحكيم والمتخصصين، والاستفادة من الملاحظات الفنية، والعمل المستمر على تطوير المشروع وتحسين مكوناته.

وتُوجت هذه الرحلة بالحصول على المركز الأول في University Innovation Summit ’26، وسط مشاركة واسعة من مشروعات التخرج والطلاب من مختلف الجامعات المصرية.

كما حظي المشروع باهتمام إعلامي، حيث شارك أعضاء الفريق في مداخلة مع MBC مصر للحديث عن المشروع وفكرته، ودور تقنيات الذكاء الاصطناعي في تطوير حلول تكنولوجية مبتكرة لقطاع النقل وإدارة الأساطيل.

ويعكس هذا الإنجاز حرص كلية الحاسبات والمعلومات بجامعة عين شمس على دعم طلابها وتشجيعهم على الابتكار والإبداع، وربط الجانب الأكاديمي بالتطبيق العملي واحتياجات المجتمع وسوق العمل، بما يتيح للطلاب تطوير أفكارهم وتحويلها إلى مشروعات وحلول تكنولوجية قابلة للتطبيق.

طلاب كلية الحاسبات والمعلومات جامعة عين شمس كلية الحاسبات والمعلومات بجامعة عين شمس

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