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رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

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100 دولار بكام انهاردة؟.. سعر العملة الأمريكي في البنوك بعد الارتفاع الأخير

100 دولار بكام انهاردة؟.. سعر العملة الأمريكي في البنوك بعد الارتفاع الأخير
100 دولار بكام انهاردة؟.. سعر العملة الأمريكي في البنوك بعد الارتفاع الأخير
عبد العزيز جمال

استقر سعر الدولار اليوم الجمعة 2 أكتوبر 2026، أمام الجنيه المصري خلال التعاملات، بالتزامن مع توقف التعاملات المصرفية في البنوك بسبب العطلة الأسبوعية، لتظل أسعار الصرف عند مستويات آخر جلسة تعاملات.

ويبحث قطاع كبير من المواطنين والمستثمرين عن سعر الدولار اليوم لمعرفة قيمة العملة الأمريكية مقابل الجنيه، وكذلك حساب قيمة المبالغ الدولارية بالجنيه المصري، وعلى رأسها 100 دولار، وفقًا لأسعار الشراء المعلنة في البنوك.

سعر الدولار اليوم في مصر تحديث يومي

سعر الدولار في البنك المركزي

وسجل متوسط سعر الدولار في البنك المركزي المصري نحو 52.25 جنيه للشراء و52.39 جنيه للبيع، بينما بلغ سعر الدولار في البنك الأهلي المصري 52.27 جنيه للشراء و52.37 جنيه للبيع.

وفي البنك التجاري الدولي CIB، سجل الدولار 52.27 جنيه للشراء و52.37 جنيه للبيع، بينما بلغ سعره في بنك الإسكندرية 52.17 جنيه للشراء و52.27 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم 

استقر سعر الدولار اليوم في البنك المركزي المصري عند المستويات التالية:

  • 52.25 جنيه للشراء.
  • 52.39 جنيه للبيع.

ويعد سعر البنك المركزي من المؤشرات المهمة التي تتابعها الأسواق، إلى جانب أسعار الصرف المعلنة من البنوك العاملة في القطاع المصرفي.

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري

سجل الدولار في البنك الأهلي المصري:

  • 52.27 جنيه للشراء.
  • 52.37 جنيه للبيع.

وبذلك تصل قيمة 100 دولار وفق سعر الشراء إلى نحو 5227 جنيهًا.

سعر الدولار في بنك مصر

بلغ سعر الدولار في بنك مصر:

  • 52.37 جنيه للشراء.
  • 52.37 جنيه للبيع.
    سعر الدولار

سعر الدولار في بنك الإسكندرية

سجل الدولار في بنك الإسكندرية:

  • 52.17 جنيه للشراء.
  • 52.27 جنيه للبيع.

وبحسب سعر الشراء، فإن 100 دولار تعادل نحو 5217 جنيهًا.

سعر الدولار اليوم في البنك التجاري الدولي CIB

سجل سعر الدولار اليوم في البنك التجاري الدولي CIB:

  • 52.27 جنيه للشراء.
  • 52.37 جنيه للبيع.

وعلى هذا السعر، تبلغ قيمة 100 دولار نحو 5227 جنيهًا عند احتسابها وفق سعر شراء البنك للعملة الأمريكية.

سعر الدولار في مصرف أبو ظبي الإسلامي

بلغ سعر الدولار في مصرف أبو ظبي الإسلامي:

  • 52.40 جنيه للشراء.
  • 52.50 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك البركة

سجل الدولار في بنك البركة:

  • 52.25 جنيه للشراء.
  • 52.35 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك قناة السويس

بلغ سعر الدولار في بنك قناة السويس:

  • 52.27 جنيه للشراء.
  • 52.37 جنيه للبيع.

الاحتياطي الأجنبي يرتفع إلى 55.07 مليار دولار

وفي سياق المؤشرات المرتبطة بالنقد الأجنبي، ارتفع صافي الاحتياطيات الدولية إلى نحو 55.07 مليار دولار بنهاية يونيو 2026، مقارنة بنحو 53.134 مليار دولار بنهاية مايو 2026.

وبذلك بلغت الزيادة في الاحتياطي الأجنبي نحو 1.93 مليار دولار خلال شهر واحد.

سعر الدولار

وتعد مستويات الاحتياطي الأجنبي من المؤشرات التي تحظى بمتابعة واسعة، نظرًا لارتباطها بقدرة الاقتصاد على توفير احتياجاته من العملات الأجنبية وتمويل الواردات والالتزامات الخارجية.

تحويلات المصريين بالخارج ترتفع إلى 47.3 مليار دولار

وتعد تحويلات المصريين العاملين بالخارج أحد مصادر النقد الأجنبي للاقتصاد المصري، حيث سجلت نموًا خلال السنة المالية 2025/2026 مقارنة بالسنة المالية السابقة.

وارتفعت تحويلات المصريين بالخارج إلى نحو 47.3 مليار دولار خلال السنة المالية 2025/2026، مقابل نحو 36.5 مليار دولار خلال السنة المالية السابقة.

وبلغت نسبة الزيادة نحو 29.6%، بما يعكس نمو تدفقات النقد الأجنبي الناتجة عن تحويلات المصريين العاملين بالخارج.

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