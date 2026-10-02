دون تغيير.. سعر الدولار في البنوك الآن

استقر سعر الدولار في مواجهة الجنيه مع تعاملات مساء اليوم الجمعة 2-10-2026، على مستوي السوق الرسمية دون تغيير.

سعر الدولار اليوم

أظهرت تداولات الدولار ثباتا من دون تغيير على مستوي البنوك العاملة في مصر منذ آخر يوم عمل مساء أمس.

آخر تحديث لسعر الدولار

وصل متوسط سعر الدولار في آخر تحديث له 52.27 جنيها.

سعر الدولار في البنك المركزي

بلغ متوسط سعر الدولار داخل البنك المركزي المصري 52.27 جنيها للشراء و 52.38 جنيها للبيع.

أقل سعر

وسجل أقل سعر دولار 52.17 جنيها للشراء و 52.27 جنيها للبيع في بنك الإسكندرية.

وصل ثاني أقل سعر دولار 52.23 جنيها للشراء و 52.33 جنيها للبيع في بنك كريدي أجريكول.

وبلغ سعر الدولار مقابل الجنيه 52.25 جنيها للشراء و 52.35 جنيها للبيع في بنوك " بيت التمويل الكويتي، التعمير والاسكان، البركة،أبوظبي التجاري".

الدولار في معظم البنوك

وصل متوسط سعر الدولار في معظم البنوك 52.27 جنيها للشراء و 52.37 جنيها للبيع في بنوك " العربي الإفريقي الدولي، قطر الوطني QNB، العقاري المصري العربي، قناة السويس، المصرف المتحد، HSBC،الكويت الوطني، فيصل الاسلامي، التجاري الدولي CIB، نكست، مصر، المصري الخليجي، التنمية الصناعية، المصرف العربي الدولي، الأهلي المصري".

أعلي سعر

بلغ أعلي سعر دولار 52.4 جنيها للشراء و 52.5 جنيها للبيع .

وصل ثاني أعلي سعر دولار 52.3 جنيها للشراء و 52.4 جنيها للبيع في بنك سايب.