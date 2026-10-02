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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

دون تغيير.. سعر الدولار في البنوك الآن

سعر الدولار
سعر الدولار
محمد يحيي

استقر سعر الدولار في مواجهة الجنيه مع تعاملات مساء اليوم الجمعة 2-10-2026، على مستوي السوق الرسمية دون تغيير.

سعر الدولار اليوم

أظهرت تداولات الدولار ثباتا من دون تغيير على مستوي البنوك العاملة في مصر منذ آخر يوم عمل مساء أمس.

سعر الدولار اليوم

آخر تحديث لسعر الدولار

وصل متوسط سعر الدولار في آخر تحديث له 52.27 جنيها.

سعر الدولار في البنك المركزي

بلغ متوسط سعر الدولار داخل البنك المركزي المصري 52.27 جنيها للشراء و 52.38 جنيها للبيع.

أقل سعر 

وسجل أقل سعر دولار 52.17 جنيها للشراء و 52.27 جنيها للبيع في بنك الإسكندرية.

وصل ثاني أقل سعر دولار 52.23 جنيها للشراء و 52.33 جنيها للبيع في بنك كريدي أجريكول.

وبلغ سعر الدولار مقابل الجنيه 52.25 جنيها للشراء و 52.35 جنيها للبيع في بنوك " بيت التمويل الكويتي، التعمير والاسكان، البركة،أبوظبي التجاري".

سعر الدولار مقابل الجنيه

الدولار في معظم البنوك

وصل متوسط سعر الدولار في معظم البنوك 52.27 جنيها للشراء و 52.37 جنيها للبيع في بنوك " العربي الإفريقي الدولي، قطر الوطني QNB، العقاري المصري العربي، قناة السويس، المصرف المتحد، HSBC،الكويت الوطني، فيصل الاسلامي، التجاري الدولي CIB، نكست، مصر، المصري الخليجي، التنمية الصناعية، المصرف العربي الدولي، الأهلي المصري".

أعلي سعر 

بلغ أعلي سعر دولار 52.4 جنيها للشراء و 52.5 جنيها للبيع .

وصل ثاني أعلي سعر دولار 52.3 جنيها للشراء و 52.4 جنيها للبيع في بنك سايب.

أقل سعر دولار أعلي سعر دولار مال واعمال سعر الدولار في البنوك سعر الدولار في البنك المركزي اخبار مصر البنك المركزي الدولار مقابل الجنيه

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