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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

استقرار سعر الدولار في مصر اليوم الجمعة

سعر الدولار في مصر
سعر الدولار في مصر
علياء فوزى

استقر سعر الدولار في مصر اليوم الجمعة الإجازة الأسبوعية للبنوك، علي ارتفاعات سعر إغلاق تداولات أمس الخميس.

وخلال السطور التالية يستعرض موقع “صدى البلد” سعر الدولار أمام الجنيه المصري خلال تعاملات اليوم الجمعة 2 أكتوبر 2026 وفق لآخر تحديثات البنوك العاملة في القطاع المصرفي المصري.

سعر الدولار اليوم الجمعة في امصر 

استقر سعر الدولار اليوم في بنك أبوظبي الإسلامي (ADIB) عند 52.40 جنيه للشراء و52.50 جنيه للبيع.

وفي  البنك الأهلي الكويتي (ABK) سجل الدولار نحو 52.35 جنيه للشراء و52.45 جنيه للبيع.

ووصل سعر الدولار في بنك الإسكندرية إلي 52.30 جنيه للشراء و52.40 جنيه للبيع.

وتساوي سعر الدولار عند 52.27 جنيه للشراء و52.37 جنيه للبيع في بنوك الأهلي المصري، مصر ، الكويت الوطني، قناة السويس، المصرف المتحد، المصرف العربي الدولي، العربي الأفريقي الدولي،نكست وبنك فيصل الإسلامي.

وفي بنك قطر الوطني الأهلي استقر عند 52.26 جنيه للشراء و52.36 جنيه للبيع.

وتداولت العملة الخضراء في بنوك البركة والتعمير والإسكان و بيت التمويل الكويتي لنحو 52.25 جنيه للشراء و52.35 جنيه للبيع.

ووصلت أسعار الدولار في كل من بنك كريدي أجريكول وبنك الشركة المصرفية العربية الدولية (SAIB) 52.23 جنيه للشراء و52.33 جنيه للبيع.

فيما بلغ سعر الدولار في المصرف المصري الخليجي 52.21 جنيه للشراء و52.31 جنيه للبيع. 

سعر الدولار اليوم 

ووصل سعر الدولار في بنك أبوظبي الأول مصر والبنك التجاري الدولي (CIB) وبنك التنمية الصناعية لنحو 52.20 جنيه للشراء و52.30 جنيه للبيع. 

وبلغ في البنك العقاري المصري العربي 52.11 جنيه للشراء و52.21 جنيه للبيع.

وسجل سعر الدولار في بنك أبوظبي التجاري (ADCB) نحو 51.85 جنيه للشراء و51.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك المركزي المصري

واستقر سعر الدولار في  البنك المركزي المصري، عند 52.26 جنيه للشراء و52.40 جنيه للبيع.

أعلي سعر شراء للدولار وأقل سعر بيع

بلغ أعلى سعر لشراء الدولار حوالي 52.40 جنيه.

سجل أقل سعر لبيع العملة الأمريكية في البنوك نحو 51.95 جنيه.


 

سعر الدولار الجنيه المصري سعر الدولار اليوم أعلي سعر لشراء الدولار متوسط سعر الدولار

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