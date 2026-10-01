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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

مرأة ومنوعات

يحمي من أمراض خطيرة .. اكتشف ماذا يحدث للجسم عند تناول اليقطين؟

اليقطين
اليقطين
اسماء محمد

يعد اليقطين من الأطعمة الشهية التى يحبها عدد كبير من الأشخاص وتساعد فى حماية الجسم من مشكلات عديدة.

وذكر موقع “ webmd” أهم فوائد اليقطين الصحية والذي يعرف في بعض البلدان باسم القرع العسلي. 

الوقاية من التلف التأكسدي

اللون البرتقالي الجريء لليقطين الناضج يعني أنه غني بالبيتا كاروتين، وهو مضاد أكسدة قوي.

مضادات الأكسدة تحمي مضادات الأكسدة الجسم من الجذور الحرة، وهي ذرات تُسبب أضرارًا طفيفة للخلايا، ومع مرور الوقت، قد يؤدي هذا الضرر إلى أمراض مثل السرطان والخرف، وتعمل مضادات الأكسدة على تحييد الجذور الحرة، مانعةً إياها من إلحاق الضرر بالخلايا.

إذا بدأت الخلايا السرطانية بالتشكل، يمكن للبيتا كاروتين أن يتدخل ويمنع نموها كما يحفز البيتا كاروتين الجسم على إطلاق الخلايا القاتلة الطبيعية التي تهاجم الأورام وتدمرها.

 صحة العين

بينما يحمي البيتا كاروتين الخلايا من الجذور الحرة، يقوم الجسم بتحويله إلى فيتامين أ ثم يستخدم الجسم فيتامين أ لإنتاج بروتين ضروري لعمل العينين بشكل سليم. كما يدعم فيتامين أ أجزاء أخرى من العين، مثل القرنية التي تركز الضوء لتتمكن من الرؤية بوضوح.


ليس هذا فحسب، بل إن فيتامين (أ) مهم لصحة الجلد والعظام والرئتين والكليتين ويُفضل الحصول على كل من البيتا كاروتين وفيتامين (أ) من الأطعمة مثل اليقطين، وليس من الحبوب.

كيف يمكنك الوقاية من جفاف العين الشديد؟

دعم صحة القلب

يُنصح بتناول اليقطين كجزء من نظام غذائي صحي للقلب، والذي قد يساعد في تقليل خطر الإصابة بأمراض القلب  فهو يحتوي على قائمة طويلة من العناصر الغذائية التي تحمي القلب وتدعمه، مثل فيتامينات أ، ب1، ب6، وسي، والنحاس، والألياف، وحمض الفوليك، والمنجنيز.

يوفر اليقطين الكالسيوم والبوتاسيوم والمغنيسيوم، والتي يمكن أن تساعد في الحفاظ على انتظام ضربات القلب وانخفاض ضغط الدم.

يمكن أن تلعب الألياف الموجودة في اليقطين دورًا في خفض ضغط الدم وكذلك الكوليسترول.

يعزز المناعة

يحتوي اليقطين على عناصر غذائية تعزز المناعة مثل فيتامينات أ، هـ، وج، وأحماض أوميجا 3 الدهنية، والزنك، والسيلينيوم، والحديد، والمغنيسيوم، وبيتا كاروتين.

يساعد تناول اليقطين في السيطرة على الأمراض المتعلقة بالمناعة، وتقليل عدد مرات الإصابة بالمرض، والمساعدة على التعافي بشكل أسرع من العدوى.

المناعة

 يحسن صحة الأمعاء

يُعدّ اليقطين مكونًا غذائيًا وظيفيًا قد يُفيد المعدة بطرقٍ عديدة ويحتوي قشره على عديد السكريات، التي تُساعد البكتيريا النافعة في المعدة على النمو وتُقلل من نمو البكتيريا الضارة. كما أنه غني بالزنك وفيتامين أ ، مما قد يُساعد على تحسين حاجز الأمعاء ويسمح حاجز الأمعاء السليم للجسم بامتصاص العناصر الغذائية مع منع دخول المواد الضارة إلى الدم.

يساعد تناول الألياف والزنك أيضاً في علاج اضطرابات الجهاز الهضمي فالألياف تحافظ على حركة الأمعاء وصحة الأمعاء بالإضافة إلى ذلك، يحتوي اليقطين على الكوكوربيتين، وهو حمض أميني يساعد على التخلص من الديدان المعوية. 

اليقطين فوائد اليقطين اللون البرتقالي مضادات الأكسدة صحة العين صحة الجلد البيتا كاروتين

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