«إخواني» بشهادة العريان.. عبد الرحمن منصور يعود للواجهة من بوابة «متصدقش».. فيديو

عاد اسم عبد الرحمن شكري علي عبد الجليل منصور الإخواني الهارب، إلى دائرة الاهتمام؛ بعد إعلان وزارة الداخلية ضبط 6 من العاملين بصفحة «متصدقش»، وكشفها أن الصفحة تُدار من خارج مصر، وأنها، وفق نتائج الفحص والتحريات، تندرج ضمن اللجان الإعلامية التابعة لجماعة الإخوان.

وبحسب بيان وزارة الداخلية، يتولى عبد الرحمن منصور إدارة الصفحة من الخارج، بمساعدة عناصر داخل مصر، قالت الوزارة إنهم يقومون بإعداد مواد إعلامية وإرسالها إليه لنشرها عبر المنصة، مقابل تمويل مالي من الخارج.

لكن اسم منصور لم يظهر للمرة الأولى في سياق النشاط الإخواني أو العمل الإلكتروني؛ إذ سبق أن ورد اسمه في تصريحات تلفزيونية للقيادي الإخواني الراحل عصام العريان، قبل سنوات من ظهوره مجددًا في قضية «متصدقش».

ماذا قال عصام العريان عن عبد الرحمن منصور؟

في لقاء تلفزيوني على قناة «ON TV» خلال سبتمبر 2012، تحدث عصام العريان عن عدد من الأسماء المرتبطة بصفحة «كلنا خالد سعيد»، في سياق حديثه عن دور جماعة الإخوان في أحداث ثورة 25 يناير والحشد الإلكتروني الذي سبقها.

وخلال اللقاء، ذكر العريان اسم عبد الرحمن منصور، الذي شارك في إدارة صفحة «كلنا خالد سعيد»، وقال إنه عضو في جماعة الإخوان المسلمين.

«كلنا خالد سعيد».. البداية من النشاط الإلكتروني

ارتبط اسم عبد الرحمن منصور بصفحة «كلنا خالد سعيد»، التي كانت من أبرز الصفحات السياسية على مواقع التواصل الاجتماعي في الفترة التي سبقت أحداث يناير 2011، وأسهمت في الدعوة إلى الاحتجاجات والحشد الإلكتروني.

وظهرت الصفحة، في وقت كان فيه استخدام مواقع التواصل الاجتماعي يتوسع بصورة كبيرة في المجال السياسي، وأصبحت إحدى الأدوات المؤثرة في التعبئة والتواصل بين الشباب قبل اندلاع احتجاجات يناير.

بعد سنوات.. اسم منصور يعود مع «متصدقش»

بعد سنوات من ارتباط اسمه بصفحة «كلنا خالد سعيد»، عاد عبد الرحمن منصور إلى الواجهة من جديد على خلفية ما أعلنته وزارة الداخلية بشأن منصة «متصدقش».

وقالت الوزارة إن الصفحة غير مرخصة وتُدار من الخارج، وإن الفحص أظهر إدراجها ضمن اللجان الإعلامية التابعة لجماعة الإخوان، محددة منصور باعتباره المسؤول عن إدارتها من خارج البلاد.

الداخلية: عناصر بالداخل وإدارة من الخارج

ووفق بيان الداخلية، كان منصور يتلقى مواد يتم إعدادها داخل مصر من عدد من العناصر التي وصفتها الوزارة بأنها إخوانية، ثم يتولى نشرها عبر الصفحة.

وأضافت الوزارة أن تلك العناصر كانت تحصل على تمويل مالي من الخارج مقابل مشاركتها في إعداد وإرسال المواد، قبل أن تعلن ضبط 6 من أعضاء اللجنة الإعلامية المشار إليها.