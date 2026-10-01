محمد العدل يحذر من إشعال الخلاف بين الشناوي وشوبير

وجه المنتج الفني محمد العدل، رئيس قناة الأهلي السابق، رسالة إلى محمد الشناوي ومصطفى شوبير، حارسي مرمى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، مؤكدًا ثقته في العلاقة التي تجمع بينهما، ومشددًا على أهمية الحفاظ عليها قبل مواجهة الزمالك المرتقبة في الدوري المصري.

وكتب محمد العدل عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: «أعلم أنه لا خلاف بين محمد الشناوي ومصطفى شوبير، وأن هناك من يتمنى هذا الخلاف، ومنهم من يدفعهم للخلاف دون قصد».

وأضاف: «الحارسان هما عصب حراسة المرمى في مصر وفي النادي الأهلي، وسيحافظ على ما بينهما من علاقة محمد الشناوي بخبرته واحتوائه، وأوفا بأخلاقه وما نعرفه عنه».

واختتم رسالته قائلًا: «العلاقة وما بينكم أنتم وحدكم من له القدرة على حمايتها، خالص تحياتي».

موعد مباراة الأهلي والزمالك في الدوري المصري

ويستعد الأهلي والزمالك لخوض مواجهة القمة المرتقبة، ضمن منافسات الجولة السادسة من بطولة الدوري المصري الممتاز، عقب انتهاء فترة التوقف الدولي، المقرر أن تمتد حتى 11 أكتوبر الجاري.

ومن المقرر أن تقام مباراة الأهلي والزمالك في الثامنة مساء الأحد 11 أكتوبر، على استاد القاهرة الدولي، في مواجهة تحمل أهمية كبيرة للفريقين في مشوارهما بالمسابقة المحلية.

آخر مواجهة بين الأهلي والزمالك

وكانت آخر مواجهة جمعت الأهلي والزمالك في بطولة الدوري المصري يوم 1 مايو الماضي، ضمن منافسات المرحلة النهائية من المسابقة، وانتهت بفوز الأهلي بثلاثة أهداف دون رد.

القناة الناقلة لمباراة الأهلي والزمالك

ومن المقرر أن تنقل قناة «أون سبورت» مباراة الأهلي والزمالك، مع تقديم استوديو تحليلي يضم مجموعة من نجوم وخبراء الكرة المصرية، لاستعراض أبرز الجوانب الفنية للمواجهة المرتقبة.