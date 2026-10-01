قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
هل الشك بعد الصلاة في نسيان ركن منها يبطلها؟.. أمين الفتوى يجيب
ثروت الخرباوي يكشف علاقة الإخواني الهارب عبد الرحمن منصور بمنصة «متصدقش» | خاص
في غياب رونالدو.. منتخب البرتغال يفوز على الدنمارك برباعية بدوري الأمم الأوروبية
رغم الارتفاع.. سعر الجنيه الذهب مستقر دون الـ 50 ألف جنيه
اعتقال 15 إسرائيليا في حيفا تظاهروا لوقف الحرب على غزة
ترامب: ارتفاع الأسعار "غلطة" الديمقراطيين ونعمل على إصلاح الوضع
وزير الأوقاف عن احتفال السفارة العراقية بيوم السيادة: يوم خالد في وجدان كل عربي.. صور
مصر تدين استهداف محطة كهرباء في المدينة المنورة
شريف عامر: أسعار الهواتف في مصر ترتفع بنسب تصل إلى 78% مقابل 6 و7% عالميًا
موعد صرف تكافل وكرامة أكتوبر 2026 ورابط الاستعلام
مصر ترد| اعتبار مستشار السفارة الإثيوبية بالقاهرة «شخص غير مرغوب فيه» وإمهاله 48 ساعة لمغادرة البلاد
صابرين تغني لابنها في حفل زفافه.. شاهد
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

الزمالك يفتتح ملعب 1 لتوفير أفضل الظروف التدريبية للفرق واللاعبين بالقلعة البيضاء

صورة من اللقاء
صورة من اللقاء
إسلام مقلد

شهد مجمع ملاعب الناشئين بنادي الزمالك، اليوم الخميس، افتتاح ملعب رقم «1» بالقلعة البيضاء، بحضور عدد من رموز ومسؤولي النادي، في إطار الاهتمام المستمر بقطاع الناشئين والبراعم، وحرص النادي على توفير أفضل الظروف التدريبية للفرق واللاعبين.

وحضر مراسم افتتاح الملعب الكابتن حسن شحاتة، أسطورة نادي الزمالك والكرة المصرية، والمهندس هشام نصر، نائب رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، والدكتور حسام المندوه، أمين صندوق النادي.

كما شهد الافتتاح حضور الكابتن حازم إمام، رئيس قطاعات كرة القدم بنادي الزمالك، والكابتن أحمد جعفر، المدير الفني لقطاع الناشئين، إلى جانب هشام إبراهيم وسيد حنفي، نجمي الزمالك السابقين.

وجاء افتتاح ملعب «1» بحضور عدد من أولياء أمور اللاعبين والبراعم داخل أكاديمية نادي الزمالك الداخلية، الذين حرصوا على المشاركة في هذه المناسبة ومتابعة فعاليات افتتاح الملعب.

ويأتي افتتاح الملعب ضمن أعمال تطوير ورفع كفاءة المنشآت والملاعب الخاصة بقطاع الناشئين، بما يسهم في توفير بيئة مناسبة للتدريب وإعداد اللاعبين بمختلف المراحل السنية، بما يتماشى مع أهمية قطاع الناشئين باعتباره أحد المصادر الأساسية لإمداد الفريق الأول بالعناصر المميزة.

وحرص الحضور خلال مراسم الافتتاح على تفقد الملعب والاطلاع على التجهيزات الخاصة به، في حضور مسؤولي قطاع الناشئين وأولياء أمور اللاعبين، وسط أجواء تعكس حالة الاهتمام التي يحظى بها القطاع داخل نادي الزمالك.

ويواصل نادي الزمالك العمل على دعم وتطوير قطاع الناشئين والبراعم، من خلال الاهتمام بالبنية التحتية والملاعب والمنشآت، إلى جانب تطوير الجوانب الفنية والإدارية، بما يخدم أهداف النادي في اكتشاف وصناعة المواهب وتهيئتها للمراحل الأعلى.

نادي الزمالك الزمالك قطاع الناشئين حسن شحاتة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

التوقيت الشتوي

الساعة 12 هترجع 11 يوم خميس بالليل.. بدء التوقيت الشتوي رسميًا في هذا الموعد

المتحدث الرسمي باسم قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن اللواء الركن تركي المالكي

تطور خطير.. قوات الحوثي تقصف محطة كهرباء المسجد النبوي في المدينة المنورة

1000 جنيه خسارة.. مفاجأة في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 الآن بعد التراجع

1000 جنيه خسارة.. مفاجأة في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 الآن بعد التراجع

جانب من الاجتماع اليوم

سجلوا الغياب واهتموا بالتقييمات وطبقوا لائحة الانضباط..تعليمات عاجلة لمديري المدارس اليوم

الشفيقتين

حادث مأساوي في بلقاس.. مصرع طفلتين شقيقتين إثر سقوطهما من الطابق التاسع

طوله 15 مترًا.. السيطرة على حريق مجسم ميدان الساعة بمدخل بورسعيد

طوله 15 مترا.. حريق يلتهم مجسم ميدان الساعة بمدخل بورسعيد

الرئيس

ليست تراخيص السيارات فقط.. 5 قرارات من الرئيس السيسي في صالح المواطن

دار الأوبرا

استقالة رئيس دار الأوبرا المصرية و أزمة مهرجان الموسيقى العربية | القصة الكاملة وأسباب الرحيل

ترشيحاتنا

عزت أبو عوف

نجلاء فهمي تستعيد ذكرياتها مع عزت أبو عوف: كنت محظوظة بالعمل معه

وزير الصحة

وزير الصحة: التأمين الصحي التقليدي ارتفع عدد المستفيدين منه من 14 مليونًا إلى 70 مليون مواطن

نتنياهو

محمد عبود: أرى احتمالًا كبيرًا لاستغلال حادث الطائرة انتخابيًا.. والليكود نشر فيديو عن «سقوط إسرائيل»

بالصور

وسط أجواء مبهجة.. صابرين تحتفل بزفاف نجلها بحضور يسرا وإلهام شاهين وليلى علوي

صابرين
صابرين
صابرين

لوك جريء.. هاندا أرتشيل تتألق بإطلالة ساحرة

هاندا أرتشيل
هاندا أرتشيل
هاندا أرتشيل

اللهم صيبًا نافعًا.. أمطار الخير تهطل على المدينة المنورة والمسجد النبوي

هطول الأمطار على المسجد النبوي الشريف
هطول الأمطار على المسجد النبوي الشريف
هطول الأمطار على المسجد النبوي الشريف

التعرض لتلوث الهواء يهدد صحة العين.. دراسة تكشف علاقته بأمراض خطيرة

تلوث الهواء يسبب ارتفاع خطر الإصابة بالجلوكوما والمياه البيضاء للعين
تلوث الهواء يسبب ارتفاع خطر الإصابة بالجلوكوما والمياه البيضاء للعين
تلوث الهواء يسبب ارتفاع خطر الإصابة بالجلوكوما والمياه البيضاء للعين

فيديو

باسكال مشعلاني

باسكال مشعلاني: صورت أغنية «بيت الشعر» فى القلعة بالاردن وردود الفعل فاقت التوقعات .. خاص

مصطفى شوقي

مصطفى شوقي يطرح كليب بعنوان «العب يا سمك»

صورة من حضور وزير الدفاع

وزير الدفاع: حريصون على تطوير منظومة إدارة الحرب الكيميائية لتنفيذ كافة المهام المكلفة بها تحت مختلف الظروف.. فيديو وصور

وزير الدفاع يشهد تنفيذ المرحلة الرئيسية لمشروع مراكز القيادة الاستراتيجي التعبوي التخصصي لإدارة الحرب الكيميائية

وزير الدفاع يشهد تنفيذ المرحلة الرئيسية لمشروع مراكز القيادة الاستراتيجي التعبوي التخصصي لإدارة الحرب الكيميائية.. فيديو وصور

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

احمد عبد القوى

أحمد عبد القوى يكتب: الحلم الذي عبر الشارع

السيسي

عادل نصار يكتب: رسائل واضحة في توقيت شديد الحساسية

الكاتب الصحفي محمد صبيح

محمد صبيح يكتب: السينما والفنون.. رؤية التحديات وطرح الحلول

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك أوسركاف

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: «فتى أحلامي».. من أقنعة أوسكار وايلد إلى صوت عبد الحليم

المزيد