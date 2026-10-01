الزمالك يفتتح ملعب 1 لتوفير أفضل الظروف التدريبية للفرق واللاعبين بالقلعة البيضاء

شهد مجمع ملاعب الناشئين بنادي الزمالك، اليوم الخميس، افتتاح ملعب رقم «1» بالقلعة البيضاء، بحضور عدد من رموز ومسؤولي النادي، في إطار الاهتمام المستمر بقطاع الناشئين والبراعم، وحرص النادي على توفير أفضل الظروف التدريبية للفرق واللاعبين.

وحضر مراسم افتتاح الملعب الكابتن حسن شحاتة، أسطورة نادي الزمالك والكرة المصرية، والمهندس هشام نصر، نائب رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، والدكتور حسام المندوه، أمين صندوق النادي.

كما شهد الافتتاح حضور الكابتن حازم إمام، رئيس قطاعات كرة القدم بنادي الزمالك، والكابتن أحمد جعفر، المدير الفني لقطاع الناشئين، إلى جانب هشام إبراهيم وسيد حنفي، نجمي الزمالك السابقين.

وجاء افتتاح ملعب «1» بحضور عدد من أولياء أمور اللاعبين والبراعم داخل أكاديمية نادي الزمالك الداخلية، الذين حرصوا على المشاركة في هذه المناسبة ومتابعة فعاليات افتتاح الملعب.

ويأتي افتتاح الملعب ضمن أعمال تطوير ورفع كفاءة المنشآت والملاعب الخاصة بقطاع الناشئين، بما يسهم في توفير بيئة مناسبة للتدريب وإعداد اللاعبين بمختلف المراحل السنية، بما يتماشى مع أهمية قطاع الناشئين باعتباره أحد المصادر الأساسية لإمداد الفريق الأول بالعناصر المميزة.

وحرص الحضور خلال مراسم الافتتاح على تفقد الملعب والاطلاع على التجهيزات الخاصة به، في حضور مسؤولي قطاع الناشئين وأولياء أمور اللاعبين، وسط أجواء تعكس حالة الاهتمام التي يحظى بها القطاع داخل نادي الزمالك.

ويواصل نادي الزمالك العمل على دعم وتطوير قطاع الناشئين والبراعم، من خلال الاهتمام بالبنية التحتية والملاعب والمنشآت، إلى جانب تطوير الجوانب الفنية والإدارية، بما يخدم أهداف النادي في اكتشاف وصناعة المواهب وتهيئتها للمراحل الأعلى.