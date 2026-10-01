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مصر ترد| اعتبار مستشار السفارة الإثيوبية بالقاهرة «شخص غير مرغوب فيه» وإمهاله 48 ساعة لمغادرة البلاد
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

مصر ترد| اعتبار مستشار السفارة الإثيوبية بالقاهرة «شخص غير مرغوب فيه» وإمهاله 48 ساعة لمغادرة البلاد

مستشار السفارة الإثيوبية
مستشار السفارة الإثيوبية
أ ش أ

رداً على استفسار بشأن ما أقدمت عليه الحكومة الإثيوبية من إعلان أحد أعضاء السفارة المصرية في أديس أبابا شخصاً غير مرغوب فيه؛ وصف مصدر مسئول، هذا الإجراء، بالأمر "المؤسف" وغير المبرر.

وأوضح أن الجانب المصري طالما أكد رفضه التام التدخل في الشئون الداخلية للدول، وعدم التعليق علي أحداث في دول أخرى، ومن بينها إثيوبيا؛ احتراماً لقواعد القانون الدولي وميثاق الامم المتحدة.

وأضاف المصدر، أن الجانب الإثيوبي دأب على تعليق فشله في إدارة ملفاته وأزماته الداخلية المتلاحقة على شماعة ما يدعيه بوجود دور لأطراف خارجية للتغطية علي ازماته المتتالية.

واختتم بالقول إنه تطبيقاً لمبدأ المعاملة بالمثل، فقد تم اعتبار مستشار السفارة الإثيوبية بالقاهرة شخصاً غير مرغوب فيه وأمهلته السلطات المصرية 48 ساعة لمغادرة البلاد.

الحكومة الإثيوبية السفارة المصرية مصدر مسئول

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