مصطفى شوقي يطرح كليب بعنوان «العب يا سمك»

طرح النجم مصطفى شوقي أحدث أعماله الغنائية المصورة بعنوان «العب يا سمك»، عبر قناته الرسمية، في تعاون جديد يجمعه بالشاعر والملحن والمخرج شريف تيمور، الذي تولى كتابة الأغنية وتلحينها وإخراج الكليب.

وجاءت الأغنية بتوزيع وميكس وماستر مايكل جمال، وتحمل كلماتها طابعًا مرحًا.

وتقول الأغنية: «العب يا سمك طالما الصياد شبكه شبك، وبيك اتعلق مالقاش سلك طب تعالى يا قماص شكلك بالعافية هتتباس»، في أجواء تعكس الروح المرحة التي يقدمها مصطفى شوقي في كليبه الجديد.

أغاني مصطفى شوقي

وكان طرح مصطفى شوقي مؤخرا أحدث أغانيه بعنوان "غريبة الدنيا دي"، كما أطل على جمهوره عبر المسرح من خلال عرض "ابن الأصول" الذي ينتجه البيت الفني للمسرح.