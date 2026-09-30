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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أصل الحكاية

ماذا تفعل إذا تعرضت لأزمة قلبية وأنت بمفردك؟.. 5 خطوات هامة يجب القيام بها

ماذا تفعل إذا تعرضت لأزمة قلبية وأنت بمفردك؟.. 5 خطوات هامة يجب القيام بها
ماذا تفعل إذا تعرضت لأزمة قلبية وأنت بمفردك؟.. 5 خطوات هامة يجب القيام بها
ولاء عادل

قد تكون الإصابة بأزمة قلبية أثناء وجودك بمفردك في المنزل من المواقف التي يصعب فيها التفكير بهدوء، لكن معرفة ما يجب فعله في الدقائق الأولى قد تساعد على تقليل المخاطر لحين وصول فريق الطوارئ.

فإذا ظهر ألم أو ضغط مفاجئ في الصدر، خاصة إذا صاحبه ضيق في التنفس أو دوخة أو تعرق أو ألم يمتد إلى الذراع أو الفك أو الظهر، فلا ينبغي الانتظار لمعرفة ما إذا كانت الأعراض ستزول من تلقاء نفسها.

ونقل موقع «Hindustan Times» عن جراح القلب الأمريكي الدكتور Jeremy London، الذي يمتلك خبرة تتجاوز 25 عامًا في جراحة القلب، مجموعة من الخطوات التي يمكن اتخاذها عند الاشتباه في أزمة قلبية أثناء وجود الشخص بمفرده.

لا تنتظر.. اتصل بالطوارئ أولًا

أهم ما يجب القيام به هو طلب الإسعاف فورًا، حتى لو لم تكن متأكدًا من أن الأعراض ناتجة بالفعل عن أزمة قلبية.

وتشير جمعية القلب الأمريكية إلى أن الأزمة القلبية قد تظهر في صورة ألم أو ضغط أو شعور بالامتلاء في منتصف الصدر، يستمر لعدة دقائق أو يختفي ثم يعود، وقد يصاحب ذلك ضيق في التنفس، أو ألم في الذراع أو الظهر أو الرقبة أو الفك أو أعلى البطن.

وقد تظهر أيضًا أعراض مثل الغثيان والدوخة والتعرق البارد.

والانتظار حتى تصبح الأعراض أكثر وضوحًا قد يؤدي إلى تأخير الحصول على العلاج، لذلك فإن الاشتباه وحده كافٍ لطلب المساعدة الطبية العاجلة.

افتح الباب إذا كنت تستطيع التحرك بأمان

بعد الاتصال بالطوارئ، إذا كان الشخص قادرًا على الحركة دون الشعور بدوار شديد أو ضعف، فمن الأفضل فتح باب المنزل أو تركه غير مغلق.

وتأتي هذه الخطوة تحسبًا لتدهور الحالة قبل وصول الإسعاف، بحيث يستطيع أفراد الطوارئ الدخول بسرعة إذا أصبح المريض غير قادر على فتح الباب بنفسه.

وإذا كان الوقت ليلًا، يمكن إضاءة مدخل المنزل أو المكان المحيط به لمساعدة فريق الإسعاف على الوصول بسهولة.

أما إذا كانت الحركة صعبة، فلا ينبغي المخاطرة بالذهاب إلى الباب، ويكون البقاء في مكان آمن أكثر أهمية.

ابتعد عن أي مجهود

بعد طلب المساعدة، لا تحاول تنظيف المكان أو تجهيز أغراضك أو السير داخل المنزل دون حاجة.

الأفضل الجلوس أو الاستلقاء في وضع مريح وآمن وانتظار وصول الإسعاف، خصوصًا إذا كان هناك شعور بالدوخة أو الضعف.

كما لا يُنصح بقيادة السيارة بنفسك إلى المستشفى، إذ يمكن لفريق الإسعاف بدء التعامل مع الحالة أثناء الوصول إلى المريض ونقله إلى المستشفى.

أخبر شخصًا قريبًا

وجود شخص آخر على علم بما يحدث يمكن أن يكون مهمًا، لذلك إذا كان هناك أحد أفراد الأسرة أو الأصدقاء يمكن التواصل معه، أخبره بالأعراض وبأنك اتصلت بالطوارئ.

وقد يصبح هذا الشخص قادرًا على متابعة الموقف أو مساعدة فريق الإسعاف في الوصول إلى المنزل إذا طرأ تدهور مفاجئ على الحالة.

هل يجب تناول الأسبرين؟

الأسبرين من أكثر الأمور التي تثار عند الحديث عن الإسعافات الأولية للأزمة القلبية.

وذكر الدكتور Jeremy London أن البالغ الذي يشتبه في إصابته بأزمة قلبية يمكنه، في ظروف معينة، مضغ قرص من الأسبرين غير المغلف معويًا بجرعة تتراوح بين 162 و325 ملجم أثناء انتظار المساعدة.

لكن ذلك لا ينطبق على الجميع؛ فلا ينبغي تناوله في حالة وجود حساسية معروفة للأسبرين، أو نزيف نشط، أو مانع طبي معروف، كما أن الاتصال بالطوارئ يجب ألا يتأخر بسبب البحث عن الأسبرين.

وتوضح جمعية القلب الأمريكية أن مشغل خدمة الطوارئ يمكنه تقديم التوجيه المناسب بشأن استخدام الأسبرين أثناء انتظار وصول المساعدة.

لا يشترط أن يكون الألم شديدًا

الأزمة القلبية لا تبدأ دائمًا بألم صدر شديد وواضح، فقد تكون الأعراض بسيطة في بدايتها، وقد تختلف من شخص إلى آخر. وتلفت جمعية القلب الأمريكية إلى أن بعض النساء قد تظهر لديهن أعراض مثل ضيق التنفس، والغثيان، والتعب غير المعتاد، أو ألم في الظهر أو الفك، إلى جانب الأعراض الأخرى.

ولهذا لا ينبغي تجاهل الأعراض المفاجئة أو الانتظار حتى تصبح شديدة قبل طلب المساعدة.

ما الفرق بين الأزمة القلبية وتوقف القلب؟

رغم استخدام المصطلحين أحيانًا للدلالة على الحالة نفسها، فإن الأزمة القلبية وتوقف القلب المفاجئ مختلفان.

الأزمة القلبية تنتج عن مشكلة تمنع وصول الدم بشكل طبيعي إلى جزء من عضلة القلب، بينما يحدث توقف القلب المفاجئ عندما يتعرض النشاط الكهربائي للقلب لخلل يؤدي إلى توقفه عن ضخ الدم بكفاءة.

وقد تؤدي الأزمة القلبية في بعض الحالات إلى توقف القلب، لكن وجود واحدة لا يعني بالضرورة حدوث الأخرى.

إذا كنت وحدك.. لا تحاول الوصول إلى المستشفى بنفسك

عند ظهور أعراض يمكن أن تشير إلى أزمة قلبية أثناء وجودك بمفردك، لا تنتظر حتى تختفي، ولا تحاول القيادة بنفسك.

اتصل بالطوارئ أولًا، وإذا كنت قادرًا على ذلك بأمان افتح باب المنزل لتسهيل دخول فريق الإسعاف، ثم اجلس أو استلقِ في مكان آمن وتجنب الحركة والمجهود.

وإذا كان هناك شخص قريب، أخبره بما يحدث، واتبع تعليمات خدمة الطوارئ بشأن أي أدوية، بما في ذلك الأسبرين.

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