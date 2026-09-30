قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
إمام عاشور: غيرت 3 جزم أمام جنوب السودان.. رجلي وصوابعي اتحرقوا من درجة الحرارة
يطبق بعد عام.. ننشر نص التعديل المقترح على قانون الإجراءات الجنائية.. مستندات
هبوط اضطراري لرحلة "فلاي دبي".. وتقرير: أحد الطيارين حاول إسقاط الطائرة
تأجيل محاكمة إسماعيل دولار وآخرين في واقعة كافيهات المقطم
ترامب يعلن عن جولة انتخابية تستمر 32 يوماً قبل انتخابات نوفمبر
بتوجيهات الرئيس السيسي.. الإفراج عن البحارة المصريين المختطفين قبالة سواحل الصومال
لامين يامال: لست منشغلا بالكرة الذهبية وألعب من أجل نفسي
قائد البحرية الإيرانية: مضيق هرمز جزء من الجغرافيا الاستراتيجية لنا
مفاجأة في حارس الأهلي أمام الزمالك.. اتفاق تم قبل انطلاق الموسم
إبراهيم صلاح: توقف الدوري جاء في توقيت مناسب للزمالك.. ونستعد بقوة للقمة
السفير الألماني: أسعار الغاز تأثرت بالتطورات الجارية في الشرق الأوسط
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

وزير الخارجية يبحث مع كبير مستشاري ترامب تطورات الوضع في السودان

وزير الخارجية يبحث مع كبير مستشاري الرئيس الأمريكي تطورات الأوضاع الإقليمية
وزير الخارجية يبحث مع كبير مستشاري الرئيس الأمريكي تطورات الأوضاع الإقليمية
فرناس حفظي

جرى اتصال هاتفي بين الدكتور  بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، ومسعد بولس، كبير مستشاري الرئيس الأمريكي للشئون العربية والأفريقية، وذلك في إطار المشاورات المستمرة بين مصر والولايات المتحدة بشأن عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

وصرح المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية السفير نادر زكي بأن الاتصال تناول العلاقات الثنائية الاستراتيجية بين القاهرة وواشنطن، إلى جانب مستجدات الأوضاع في المنطقة، وعلي رأسها التطورات الخاصة بالسودان.

وجدد الوزير عبد العاطي رؤية مصر من حيث أهمية الحفاظ على وحدة وسيادة الدول وصون مؤسساتها الوطنية الشرعية، حفاظاً على مقدرات الشعبي السوداني الشقيق.

بدر عبد العاطي وزير الخارجية والتعاون الدولي مسعد بولس كبير مستشاري الرئيس الأمريكي الولايات المتحدة السفير نادر زكي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ارشيفي

شجار في قمرة القيادة وراء حادث طائرة الإمارات المتجهة لتل أبيب

وزير التربية والتعليم

بعد كثرة الشكاوى من صعوبته|بشرى سارة من التعليم بشأن منهج رياضيات 3 ابتدائي

مجلس النواب

7 حالات تستدعي انعقاد مجلس النواب في جلسة طارئة .. تعرّف عليها

تصور رقمي لشكل أقدم إنسان عاش منذ 300 ألف عام

نفس الوجه والشبه .. العلماء يكشفون ملامح أقدم إنسان عاش منذ 300 ألف عام | شاهد

مشغولات ذهبية

صعود أسعار الذهب في مصر .. وهذه قيمة عيار 21 الآن

الدكتور مصطفى مدبولي

تراجع الأسعار.. الحكومة تزف أخبارا سارة للمواطنين

الدواجن

صعود قوي في أسعار الدواجن بالأسواق .. وهذا ثمن الفراخ البيضاء

جنيهات ذهب

عاد لمستوى الـ 49 ألفًا .. مفاجأة في سعر الجنيه الذهب بمصر

ترشيحاتنا

الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الجيزة

الإنسانية أولا.. محافظ الجيزة يستجيب لمسن ويوجه بتوفير الرعاية الطبية اللازمة له

ابرهيم الشهابي نائب محافظ الجيزة

نائب محافظ الجيزة يتفقد أعمال رصف طريق عزبة حسين عوض بالصف

صورة أرشيفية

جريمة تهز سوهاج.. الداخلية تكثف جهودها لكشف ملابسات العثور على جثمان مسنة داخل جوال

بالصور

إطلالة كاجوال.. جوري بكر تخطف الأنظار بظهورها

جوري بكر
جوري بكر
جوري بكر

الحرب الهجينة بين روسيا وأوروبا.. صراع بلا جبهات وتهديدات تتجاوز حدود الميدان

صورة مولدة بتقنية الذكاء الاصطناعي
صورة مولدة بتقنية الذكاء الاصطناعي
صورة مولدة بتقنية الذكاء الاصطناعي

بإطلالة لافتة وفستان قصير .. سارة سلامة تُثير الجدل بصورها الأخيرة عبر إنستجرام | شاهد

سارة سلامة
سارة سلامة
سارة سلامة

علاقة خطيرة بين دهون البطن وأمراض القلب .. دراسة تحذّر

محيط الخصر وعلاقته بأمراض القلب
محيط الخصر وعلاقته بأمراض القلب
محيط الخصر وعلاقته بأمراض القلب

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك أوسركاف

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: «فتى أحلامي».. من أقنعة أوسكار وايلد إلى صوت عبد الحليم

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الذكاء الاصطناعي وإعادة تشكيل الدولة والمجتمع 2

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: سجن المسميات والشهادات

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: لماذا نخاف من الشخص الذي نشعر معه بالأمان؟

المزيد