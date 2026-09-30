«لاعب مميز وأحبه».. السفير الألماني يكشف رأيه في النجم عمر مرموش

أكد يورجن شولتس، السفير الألماني بالقاهرة، أنه يتابع الدوري الألماني، وكان يتابع اللاعب المصري عمر مرموش، مشيرًا إلى أنه يرى أن مرموش لاعب مميز ويحبه.

وأضاف السفير الألماني بالقاهرة ، خلال حواره على قناة «إكسترا نيوز»، أن الدوري الألماني افتقد هذا اللاعب المميز والمهاجم القوي، موضحًا أنه كان يقدم أداءً مميزًا.

وأشار إلى أن عمر مرموش انتقل إلى مانشستر سيتي، وأنه الآن في توتنهام.

كما تحدث يورجن شولتس، السفير الألماني بالقاهرة، عن الأشياء التي سيفتقدها عندما يغادر مصر، وما هي الأشياء التي سيحرص على الحصول عليها لحظة المغادرة إلى بلاده.

وقال السفير الألماني، إنه سيفتقد الشمس المصرية، موضحًا أن فارق درجات الحرارة بين مصر وبرلين يصل إلى 20 و25 درجة، وأنه يحب التواجد تحت أشعة الشمس.

وأوضح أن للشمس أشياء إيجابية، وأنه يحب الجلوس في الشمس، مؤكدًا أن الشمس لها تأثير على المزاج والصحة، وأنه لا يفكر في الرحيل عن مصر.

وكشف أنه سيفتقد كرم الضيافة وطيبة الشعب المصري، مشيرًا إلى أن الشعب المصري تعامل معه هو وزوجته بكل حب ولطف.

الملوخية

وتحدث عن الأشياء التي سيحصل عليها من مصر لحظة العودة في المستقبل، وقال إنه سيحصل على الهدايا، وأنه سيراجع اللوائح في ألمانيا بشأن الحصول على الملوخية من مصر والدخول بها إلى بلاده.