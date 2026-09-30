المستوى السياسي الإسرائيلي يوافق على خطط إعادة إعمار حي رفح الخضراء

قالت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي، إن المستوى السياسي الحكومي قرر الموافقة على الدفع بخطط إعادة الإعمار في غزة، وذلك في قرار متأخر طالبت به دول المنطقة ودول من خارجها منذ فترة طويلة وسط تعنت الإحتلال.

وذكرت الإذاعة العبرية، أن خطط الموافقة لإعادة الإعمار هي لإقامة حي رفح الخضراء شرقي رفح بغزة.

وذكرت الإذاعة الصهيونية، أن الحي الذي سيتم إعادة إعمارة سيكون مخصصًا لاستيعاب الآلاف من سكان غزة الذين يفترض أن يقيموا في منطقة خارج سيطرة حماس.

ولا يلبي ذلك إلا القليل من حاجة أغلبية سكان غزة الذين دمرت إسرائيل منازلهم وسوتها بالأرض في أضخم قصف منذ الحرب العالمية الثانية وبما يفوق حربي العراق وأفغانستان.