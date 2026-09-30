قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
أسماء المتوفين والمصابين في حادث تصادم منطقة المنيل بالدقهلية
بعثة منتخب مصر تعود للقاهرة اليوم بعد خماسية جنوب السودان
وصول أجهزة تابلت أولى ثانوي للمدارس وبدء إجراءات تفعيلها قبل تسليمها للطلاب|صور
شجار في قمرة القيادة وراء حادث طائرة الإمارات المتجهة لتل أبيب
مستشار رئيس الوزراء العراقي: مستمرون في التعاون الاستخباراتي مع التحالف بعد انسحاب قواته
«لاعب مميز وأحبه».. السفير الألماني يكشف رأيه في النجم عمر مرموش
المستوى السياسي الإسرائيلي يوافق على خطط إعادة إعمار حي رفح الخضراء
أكلة شعبية رخيصة الثمن.. السفير الألماني يكشف ماذا سيأخذ معه عند مغادرة مصر
قبيل مناقشة تأجيل تطبيقه.. إجراءات تقديم الاستشكال في التنفيذ من المحكوم عليه بـ الإجراءات الجنائية
حقيقة اختطاف طائرة فلاي دبي المتجهه الى تل أبيب
تقارير: اشتباه باختطاف طائرة تقل أكثر من 100 إسرائيلي
حادث أمني على متن طائرة تابعة لـ"فلاي دبي" أثناء توجهها إلى تل أبيب
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

المستوى السياسي الإسرائيلي يوافق على خطط إعادة إعمار حي رفح الخضراء

مهجرين في غزة بفعل الاحتلال
مهجرين في غزة بفعل الاحتلال
محمد على

قالت  إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي، إن المستوى السياسي الحكومي قرر الموافقة على الدفع بخطط إعادة الإعمار في غزة، وذلك في قرار متأخر طالبت به دول المنطقة ودول من خارجها منذ فترة طويلة وسط تعنت الإحتلال.

وذكرت الإذاعة العبرية، أن خطط الموافقة لإعادة الإعمار هي لإقامة حي رفح الخضراء شرقي رفح بغزة.

وذكرت الإذاعة الصهيونية، أن الحي الذي سيتم إعادة إعمارة سيكون مخصصًا لاستيعاب الآلاف من سكان غزة الذين يفترض أن يقيموا في منطقة خارج سيطرة حماس.

ولا يلبي ذلك إلا القليل من حاجة أغلبية سكان غزة الذين دمرت إسرائيل منازلهم وسوتها بالأرض في أضخم قصف منذ الحرب العالمية الثانية وبما يفوق حربي العراق وأفغانستان.

عاجل إذاعة الجيش الإسرائيلي المستوى السياسي خطط إعادة الإعمار حي رفح الخضراء شرقي رفح

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مجلس النواب

7 حالات تستدعي انعقاد مجلس النواب في جلسة طارئة .. تعرّف عليها

وزير التربية والتعليم

بعد كثرة الشكاوى من صعوبته|بشرى سارة من التعليم بشأن منهج رياضيات 3 ابتدائي

تصور رقمي لشكل أقدم إنسان عاش منذ 300 ألف عام

نفس الوجه والشبه .. العلماء يكشفون ملامح أقدم إنسان عاش منذ 300 ألف عام | شاهد

مشغولات ذهبية

صعود أسعار الذهب في مصر .. وهذه قيمة عيار 21 الآن

الدواجن

صعود قوي في أسعار الدواجن بالأسواق .. وهذا ثمن الفراخ البيضاء

الدكتور مصطفى مدبولي

تراجع الأسعار.. الحكومة تزف أخبارا سارة للمواطنين

جنيهات ذهب

عاد لمستوى الـ 49 ألفًا .. مفاجأة في سعر الجنيه الذهب بمصر

عمان

عمان يتأهل لنصف بطولة كأس الخليج العربي عقب الفوز على الكويت

ترشيحاتنا

ماذا تفعل إذا تعرضت لأزمة قلبية وأنت بمفردك؟.. 5 خطوات هامة يجب القيام بها

ماذا تفعل إذا تعرضت لأزمة قلبية وأنت بمفردك؟.. 5 خطوات هامة يجب القيام بها

مندوبة توصيل

مفاجأة داخل طلب توصيل| عميل يمنح مندوبة 500 جنيه بعد تأخرها.. ما القصة؟

سكن لكل المصريين

مفاجأة بشأن تأمين شقق «سكن لكل المصريين 9».. كيف تسترد المبلغ بالكامل؟

بالصور

الحرب الهجينة بين روسيا وأوروبا.. صراع بلا جبهات وتهديدات تتجاوز حدود الميدان

صورة مولدة بتقنية الذكاء الاصطناعي
صورة مولدة بتقنية الذكاء الاصطناعي
صورة مولدة بتقنية الذكاء الاصطناعي

بإطلالة لافتة وفستان قصير .. سارة سلامة تُثير الجدل بصورها الأخيرة عبر إنستجرام | شاهد

سارة سلامة
سارة سلامة
سارة سلامة

علاقة خطيرة بين دهون البطن وأمراض القلب .. دراسة تحذّر

محيط الخصر وعلاقته بأمراض القلب
محيط الخصر وعلاقته بأمراض القلب
محيط الخصر وعلاقته بأمراض القلب

مكمل غذائي شائع يساعد في تخفيف آلام التهاب المفاصل والظهر.. دراسة تكشف

دراسة تكشف تأثير الميلاتونين على الألم
دراسة تكشف تأثير الميلاتونين على الألم
دراسة تكشف تأثير الميلاتونين على الألم

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك أوسركاف

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: «فتى أحلامي».. من أقنعة أوسكار وايلد إلى صوت عبد الحليم

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الذكاء الاصطناعي وإعادة تشكيل الدولة والمجتمع 2

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: سجن المسميات والشهادات

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: لماذا نخاف من الشخص الذي نشعر معه بالأمان؟

المزيد