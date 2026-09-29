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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

مرأة ومنوعات

فرض حالة الطوارئ.. ماهى أعراض حمى الصنك

حمى الضنك
حمى الضنك

شهدت أمريكا مؤخرا تفشي حمى الضنك خاصة في ولاية فلوريدا مما تسبب في فرض حالة الطوارئ.

وفي هذا الإطار نعرض لكم أعراض حمى الضنك وفقا لما جاء في موقع منظمة الصحة العالمية 

معظم المصابين بحمى الضنك لا تظهر عليهم أعراض أو تظهر عليهم أعراض خفيفة، ويتعافون في غضون أسبوع إلى أسبوعين. وفي حالات نادرة، قد تكون حمى الضنك شديدة وتؤدي إلى الوفاة.  

في حال ظهور الأعراض، فإنها تبدأ عادةً بعد 4-10 أيام من الإصابة وتستمر لمدة 2-7 أيام. قد تشمل الأعراض ما يلي:

ارتفاع شديد في درجة الحرارة (40 درجة مئوية/104 درجة فهرنهايت)
صداع شديد
ألم خلف العينين
آلام العضلات والمفاصل
غثيان
التقيؤ
الغدد المتورمة


الأعراض الشديدة 


الأفراد الذين يُصابون بالعدوى للمرة الثانية يكونون أكثر عرضة للإصابة بحمى الضنك الشديدة وغالباً ما تظهر أعراض حمى الضنك الشديدة بعد زوال الحمى، وقد تشمل ما يلي:

ألم شديد في البطن
التقيؤ المستمر
التنفس السريع
نزيف اللثة أو الأنف 
تعب
الأرق
وجود دم في القيء أو البراز


الشعور بالعطش الشديد
بشرة شاحبة وباردة
أشعر بالضعف.
 

ينبغي على الأشخاص الذين يعانون من هذه الأعراض الشديدة طلب الرعاية الطبية على الفور وبعد التعافي، قد يعاني الأشخاص الذين أصيبوا بحمى الضنك من التعب لعدة أسابيع.

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