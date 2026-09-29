ارتفاع سعر الدقيق والأوضاع في إثيوبيا.. أحمد شوشة يستعرض أهم الأخبار من صالة تحرير صدى البلد

أكد الكاتب الصحفي أحمد شوشة، رئيس قسم المحافظات بموقع صدى البلد الإخباري، في تغطية خاصة من داخل صالة التحرير، أن الساحة المحلية والدولية تشهد عدداً من الملفات البارزة التي تحوز على اهتمام الشارع والرأي العام اليوم.

ارتفاع أسعار الدقيق وتوقعات الخبز السياحي

وأوضح «شوشة»، خلال لقاء خاص مباشر من داخل صالة التحرير بموقع «صدى البلد»، لبرنامج «الدوار»، الذي يقدمه الإعلامي جابر القرموطي على شاشة قناة مودرن mti، أن الملفات الاقتصادية تصدرت قائمة الاهتمام مع تسجيل ارتفاع في سعر طن الدقيق ليقفز من 17,000 جنيه إلى 21,000 جنيه، بزيادة بلغت نحو 4,000 جنيه للطن.

وفي هذا السياق، أوضحت الشعبة العامة للمخابز أنه لا توجد أي زيادة رسمية حتى الآن في أسعار الخبز السياحي، مؤكدة أن أي تعديل رسمي سيصدر حصراً عبر الجهات المختصة.

ونوه إلى أن خبراء أشاروا إلى مقترحات بتعديل السعر بنسبة تصل إلى 15% في حال استمرار ارتفاع أسعار الخبز والأدوات الخام، ليصبح سعر الرغيف بقيمة 2.30 جنيه بدلاً من 2 جنيه.

منتخب مصر يواجه جنوب السودان في تصفيات أمم أفريقيا

وعلى الصعيد الرياضي، تتجه أنظار الجماهير المصرية في تمام الساعة الرابعة عصراً نحو مباراة منتخب مصر أمام نظيره منتخب جنوب السودان ضمن منافسات تصفيات كأس الأمم الأفريقية 2027، حيث يسعى الفراعنة لتحقيق الفوز واقتناص النقاط الثلاث للتعويض عقب التعادل في المباراة الأولى أمام غينيا.

التطورات الميدانية في قطاع غزة

ونوه شوشة في الشأن الدولي، إلى ما أعلنه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو عن اغتيال قائد لواء شمال قطاع غزة بحركة حماس، وأثار هذا الإعلان تساؤلات ومخاوف واسعة حول احتمالات تصاعد المواجهات وتجدد العمليات العسكرية الشاملة خلال الفترة القادمة.

تفاقم الأزمة الإنسانية والصحيّة في إثيوبيا

واستعرض رئيس قسم المحافظات بموقع «صدى البلد» الصراع الدائر في إثيوبيا وتحديداً إقليم تيجراي، وما حذرت منه منظمة «أطباء بلا حدود» من تدهور الأوضاع الصحية والإنسانية في شمال البلاد، مع تسجيل قفزة حادة في أعداد الجرحى والمصابين والمستقبلين بالمستشفيات من 180 مصاباً إلى أكثر من 420 مصاباً خلال 48 ساعة فقط، وسط تكهنات حول قدرة الحكومة على السيطرة على الأوضاع أو انزلاق البلاد نحو حرب أهلية واسعة.