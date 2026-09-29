إفريقيا تعشقه.. توتنهام يحتفي بمنتخب مصر بصورة مرموش

احتفت الصفحة الرسمية لنادي توتنهام الإنجليزي بصورة لافتة لنجم منتخب مصر عمر مرموش بالذكاء الاصطناعي محاطا بعد من الافارقة، في مشهد حظي بتفاعل عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

ونشرت الصفحة الصورة مصحوبة بعبارة: «أفريقيا تعشقة»، في إشارة إلى حالة التفاعل والاحتفاء بنجم الفراعنة خلال تواجده في جنوب السودان.

وحقق منتخب مصر فوزًا كبيرًا على مضيفه جنوب السودان، بخمسة أهداف دون رد، في المباراة التي جمعت المنتخبين مساء اليوم الثلاثاء على استاد جوبا الوطني، ضمن منافسات الجولة الثانية من التصفيات المؤهلة إلى كأس الأمم الأفريقية 2027.

وفرض المنتخب المصري سيطرته على مجريات اللقاء، ونجح في ترجمة أفضليته إلى خمسة أهداف، ليحقق انتصاره الأول في مشوار التصفيات ويرفع رصيده إلى 4 نقاط.

وافتتح مصطفى عبد الرؤوف زيكو التسجيل لمنتخب مصر في الدقيقة 35، بعدما منح الفراعنة الأفضلية قبل نهاية الشوط الأول.

ومع بداية الشوط الثاني، واصل المنتخب المصري ضغطه الهجومي، وأضاف عمر مرموش الهدف الثاني في الدقيقة 49، قبل أن ينجح إبراهيم عادل في تسجيل الهدف الثالث بالدقيقة 76.

وعاد مرموش للتألق مجددًا، وسجل الهدف الرابع لمنتخب مصر في الدقيقة 80، ليعزز تقدم الفراعنة، قبل أن يختتم حمزة عبد الكريم مهرجان الأهداف بإحراز الهدف الخامس في الدقيقة الثانية من الوقت المحتسب بدلًا من الضائع.

وبهذا الانتصار، رفع منتخب مصر رصيده إلى 4 نقاط ليتصدر ترتيب المجموعة الثانية، بينما جاء منتخب مالاوي في المركز الثاني برصيد 3 نقاط، وحل منتخب أنجولا ثالثًا برصيد نقطة واحدة، فيما يتذيل جنوب السودان المجموعة دون نقاط.