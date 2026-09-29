أخيرا.. أمير هشام يعلق على إحراز مرموش هدفا في مرمي جنوب السودان

نجح عمر مرموش، مهاجم منتخب مصر، في تسجيل الهدف الثاني للفراعنة أمام جنوب السودان، خلال المباراة المقامة حاليًا على استاد جوبا الوطني، ضمن منافسات الجولة الثانية من التصفيات المؤهلة إلى بطولة كأس الأمم الأفريقية 2027.

وعلق أمير هشام عبر فيسبوك كاتبا:اخيرا مرموش وبرافو اوي مهند لاشين.

وجاء هدف مرموش في الدقيقة 50 من عمر المباراة، ليعزز تقدم المنتخب المصري ويمنح الفراعنة أفضلية بهدفين دون رد أمام أصحاب الأرض.

كان منتخب مصر قد أنهى الشوط الأول متقدمًا بهدف دون رد، سجله مصطفى زيكو في الدقيقة 35، قبل أن يضيف مرموش الهدف الثاني مع بداية الشوط الثاني.