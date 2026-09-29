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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

مرأة ومنوعات

بعد سحبها من الأسواق.. معلومات صادمة عن شوكولاتة تسبب الموت

شيكولاته دبي
شيكولاته دبي
ريهام قدري

أعلنت السلطات البريطانية سحب بعض منتجات ما يعرف بـ«شوكولاتة دبي» من الأسواق، بعد اكتشاف مشكلات تتعلق بسلامة الغذاء في منتجات محددة. ولا يعني السحب أن جميع أنواع شوكولاتة دبي خطرة، بل يقتصر عادة على منتجات أو تشغيلات معينة يجب التحقق من بياناتها.

ما سبب سحب بعض المنتجات؟

يرتبط السحب باحتمال وجود بكتيريا السالمونيلا في بعض المنتجات، ما قد يجعل تناولها خطرا على الصحة. وقد يحدث التلوث بسبب مكونات ملوثة أو أخطاء في التصنيع أو التخزين، لذلك تنصح الجهات المختصة بعدم تناول المنتج المشمول بالسحب وإعادته إلى مكان الشراء.


ما المخاطر المحتملة على الجسم؟
قد تسبب عدوى السالمونيلا أعراضا مثل:
الإسهال، وقد يكون شديدا أحيانا.
آلام وتقلصات البطن.
الغثيان والقيء.
الحمى والقشعريرة.
الصداع والإرهاق.

كما قد تكون بعض المنتجات غير مطابقة لمتطلبات السلامة أو تحتوي على مكونات لم تُذكر بوضوح، لذلك تنصح الجهات المختصة بعدم تناول المنتج المشمول بالسحب وإعادته إلى مكان الشراء.

ما المخاطر المحتملة على الجسم؟

تختلف المخاطر حسب سبب السحب، وقد تشمل:

- رد فعل تحسسي مثل الحكة والطفح الجلدي وتورم الشفاه أو الوجه.
- أعراض تنفسية مثل ضيق النفس أو الصفير.
- اضطرابات هضمية مثل الغثيان والقيء وآلام البطن أو الإسهال.
- في الحالات الشديدة، قد تحدث صدمة تحسسية، وهي حالة طارئة قد تهدد الحياة.

أما إذا كان سبب السحب مرتبطا بالتلوث أو سوء التخزين، فقد تظهر أعراض تسمم غذائي، مثل القيء والإسهال والحمى وآلام البطن.

ماذا تفعل إذا تناولت المنتج؟

إذا تناولت شوكولاتة مشمولة بالسحب ولم تظهر أعراض، فتجنب تناول المزيد واحتفظ بالعبوة للتحقق من رقم التشغيلة وتاريخ الصلاحية، ثم اتبع تعليمات الجهة التي أصدرت التحذير.

أما عند ظهور تورم في الوجه أو اللسان، أو صعوبة في التنفس، أو دوخة شديدة، فيجب طلب الإسعاف فورا، خاصة لدى الأشخاص المعروف إصابتهم بحساسية من المكسرات أو الحليب أو غيرهما من المكونات.

لا تمثل كل شوكولاتة دبي خطرا على الجسم، لكن المنتجات التي شملها السحب قد تسبب حساسية أو أعراضا هضمية بحسب سبب التحذير. لذلك يجب التحقق من اسم المنتج ورقم التشغيل، وعدم تناوله إذا كان مدرجا ضمن المنتجات المسحوبة.

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