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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

تطعيم الحصبة الألمانى مش رفاهية.. اعرفي أهميته وموعده

تطعيم الحصبة الالمانى مش رفاهية.. اعرفي أهميته و موعده
تطعيم الحصبة الالمانى مش رفاهية.. اعرفي أهميته و موعده
رنا عصمت

تبدأ وزارة الصحة والسكان، بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم، مع بداية شهر أكتوبر، حملة قومية جديدة للتطعيم ضد مرضي الحصبة والحصبة الألمانية، وتستهدف الأطفال من عمر 9 أشهر وحتى 10 سنوات، بهدف الحفاظ على ارتفاع مستوى المناعة والحد من فرص عودة انتشار هذه الأمراض.

 وفى هذا التقرير نكشف أهمية تطعيم الحصبة الألمانى لطفلك.

اهمية تطعيم الحصبة الالمانى لطفلك..
 

وأشارت الأبحاث، إلى أن هذا اللقاح أوقف الالتهاب الشديد دون أن تتسبب في أي من الآثار الجانبية، ووفقًا لما ذكرته صحيفة ديلي ميل البريطانية.

وقال عالم المناعة بول فيديل من جامعة ولاية لويزيانا: "قد يكون التطعيم باستخدام لقاح MMR مفيدًا بشكل خاص للعاملين في مجال الرعاية الصحية الذين قد يتعرضون بسهولة لفيروس كورونا".

وأوضح دكتور فيدل، أن اللقاحات المشابهة للقاح الحصبة بدأ أن لها بعض الفوائد غير المحددة بالإضافة إلى قدرتها على تعزيز المناعة فيروس كورونا.

وقال الدكتور يوسف سعد، استشاري طب الأطفال وحديثي الولادة، إن الحملة تستهدف أيضًا الأطفال الذين سبق لهم الحصول على التطعيمات الروتينية، موضحًا أن الجرعات الإضافية أو التنشيطية لها دور مهم في تعزيز الذاكرة المناعية لدى الطفل.

وأوضح"سعد" خلال برنامج صباح الخير يا مصر، أن الطفل يحصل ضمن جدول التطعيمات الروتينية على جرعة عند عمر عام، وجرعة تنشيطية عند عمر عام ونصف، مشيرًا إلى أنه في حال مرور المدة المطلوبة بعد التطعيم السابق، يمكن للطفل الحصول على الجرعة التي تقدمها الحملة.

وأشار استشاري طب الأطفال، إلى أن التطعيم يساعد الجهاز المناعي على تكوين ذاكرة ضد المرض، بحيث يستطيع الجسم التعرف على العدوى عند التعرض لها والتعامل معها بصورة أسرع.

وأكد الدكتور يوسف سعد أهمية التطعيم ضد الحصبة والحصبة الألمانية، موضحًا أن الإصابة بالحصبة الألمانية خلال فترة الحمل قد تؤدي إلى مضاعفات خطيرة على الجنين، من بينها الإجهاض أو حدوث تشوهات خلقية.

تطعيم الحصبة الالمانى مش رفاهية اعرفي أهميته و موعده تطعيم الحصبة الالمانى مش رفاهية تطعيم الحصبة الالمانى تطعيم الحصبة الالمانى لطفلك

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