أكلات فيها حديد.. أقوى أطعمة لعلاج الأنيميا

ترتفع عمليات البحث عن اكلات فيها حديد ، والأطعمة الغنية بالحديد لعلاج الأنيميا سواء عند الكبار أو الصغار، خاصة مع سوء التغذية والاعتماد بشكل كبير على الأطعمة الجاهزة غير المفدية للجسم، وهناك لعديد من الأكلات الغنية بالحديد والتي تساعد على تحسين مستوى الحديد بالجسم عند تناولها بانتظام ، وتجنب بعض الاطعمة والمشروبات التي تؤثر على كفاءة الحديد في جسمك، لذا فالخطوة الأولى هي تحسين النظام الغذائي واختيار اكلات فيها حديد لاستعادة النسبة المطلوبة.

ما هو نقص الحديد في الجسم؟

الحديد هو أحد المعادن الأساسية في الجسم، حيث يُساعد في إنتاج الهيموجلوبين (البروتين المسؤول عن اعراض نقص الاكسجين إلى جميع الأنسجة والأعضاء) في خلايا الدم الحمراء.

وعند انخفاض مستويات الحديد في الدم، تفقد خلايا الدم الحمراء قدرتها على إنتاج الهيموجلوبين؛ مما يؤثر سلبًا على صحة الإنسان، وتعرف هذه الحالة بأسم علاج فقر الدم (الأنيميا)، ومن هنا جاءت أهمية الأطعمة الغنية بالحديد.

أطعمة غنية بالحديد

الكبدة قنبلة حديد



تعد الكبدة أحد أفضل الأطعمة الغنية بالحديد الهيم وأغناها به، إذ يحتوي الكبد البقري على ما يقارب 4.8 ملليجرام من الحديد لكل شريحة، بالإضافة لكونها مصدرًا غنيًا بالعديد من المعادن والفيتامينات والأحماض الأمينية.

اللحوم الأخرى

لحوم الأعضاء مغذية للغاية، وتشمل الأنواع الشائعة الكبد، والكلى، والدماغ، والقلب، وكلها أطعمة تحتوي على حديد، كما أن اللحوم العضوية غنية بالبروتين، وغنية بفيتامينات ب، والنحاس، والسيلينيوم.

اللحوم الحمراء



إذ لم تكن من محبي الكبدة، فإن اللحوم الحمراء تعد المصدر البديل، حيث يحتوي 75 جرام من اللحوم الحمراء على 2.4 ملليجرام من الحديد.

صفار البيض



يعد صفار البيض أحد المصادر الحيوانية المشهورة جدًا، ومن أفضل الأمثلة على أطعمة غنية بالحديد، إذ يساعدك تناول بيضتين بالحصول على 1.4 ملليجرام من الحديد، وهو بهذا قد يكون خيار مثاليًا للأشخاص الذين يعتمدون النظام الغذائي النباتي غير المتشدد، وبإمكانهم تناول بعض المصادر الحيوانية مثل؛ البيض.

المحار



تعد المأكولات البحرية بشكل عام من أهم الأمثلة على أطعمة غنية بالحديد وعالية الامتصاص أيضًا، إلا أن المحار يعد المصدر الأغنى فيما بينها، وتليه باقي الرخويات من الحبار، وبلح البحر، والأسماك الزعنفية كالسلمون والتونة والتي تشتهر بكونها مصدرًا غنيًا لكل من الزنك وفيتامين ب12 أيضًا.

و تحتوي محارة متوسطة الحجم على ما يقارب 6.3 ملليجرام من الحديد؛ لذلك تعد أحد أطعمة تحتوي على حديد.

الأسماك والتونة



الأسماك عنصر مغذي للغاية وبعض الأصناف فهي من الأطعمة الغنية بالحديد، مثل: التونة غنية بالحديد بشكل خاص، في الواقع تحتوي حصة 85 جرام من التونة المعلبة على حوالي 1.4 ملليجرام من الحديد، وهو ما يمثل حوالي 8 % من الاحتياج اليومي للحديد؛ لذلك فهو أحد أكلات غنية بالحديد.

تمتلئ الأسماك أيضًا بأحماض أوميجا 3 الدهنية وهي نوع من الدهون الصحية للقلب، وترتبط بعدد من الفوائد الصحية، على وجه الخصوص، فقد ثبت أن أحماض أوميجا 3 الدهنية تعزز صحة الدماغ، وتعزز وظيفة المناعة، وتدعم النمو والتطور الصحي.

أعراض نقص الحديد



من الضروري التعرف على هذه الأعراض، حتى تتأكد من حاجة صحتك إلى تناول الأطعمة الغنية بالحديد أم لا، وتتمثل الأعراض في الآتي:

-شحوب الجلد: يصبح لون البشرة أفتح من الطبيعي، خاصة في الوجه وداخل الجفون.

-الشعور بالإجهاد والتعب غير المبرر: نتيجة عدم وصول الدم إلى كافة أنحاء الجسم.

-الصداع: يحدث بسبب قلة وصول الأكسجين للمخ.

--برودة اليدين والقدمين: الشعور بأن الأطراف باردة دائمًا نتيجة ضعف الدورة الدموية.

-تقصف الأظافر: تصبح الأظافر هشة وسهلة الكسر؛ نتيجة نقص الحديد والمعادن الأساسية.

-تقرحات اللسان: ظهور تشققات أو ألم في اللسان والفم.

-الدوخة أو الدوار.

ما هي الأطعمة الغنية بالحديد؟

هي مجموعة من الأطعمة التي تتميز باحتواءها على نسبة كبيرة من الحديد؛ مما يجعلها أحد سُبل علاج فقر الدم طبيعيًا، وتنقسم إلى عدة اقسام، سوف نتعرف عليها فيما يلي:

اللحوم الحمراء

الدجاج.

المحار.

البيض .

الخروف.

ديك رومى.

لحم العجل.

الكبد.

الروبيان.

التونة .

السردين.

الحدوق.

سمك الأسقمري البحري.

المحارات البحرية.

الفاصوليا المجففة أو المعلبة.

العدس .

البازلاء.

حبوب الشوفان.

خبز القمح الكامل.

الفواكه الغنية بالحديد

التفاح.

البرقوق.

الرمان.

التين.

بلح.

العنب.

التوت.

الموز.

الكيوي.

الفرولة.

المشمش.



أطعمة أخرى غنية بالحديد



الفستق .

بذور اليقطين .

بذور السمسم.

بذور الكتان.

اللوز.

الكاجو.

الصنوبر.

مكسرات المكاديميا.

بذور القنب.