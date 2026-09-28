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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

الرئيس السيسي يفتتح «منتدى مصر الخامس للتعدين» بالعاصمة الإدارية اليوم

الرئيس السيسي
الرئيس السيسي

تنطلق اليوم الاثنين، بالعاصمة الإدارية الجديدة فعاليات «منتدى مصر الخامس للتعدين»، تحت رعاية وحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي بمشاركة عالمية واسعة تضم وزراء ومسؤولين وكبرى شركات التعدين والمستثمرين من مختلف دول العالم.


إطلاق الإمكانات الاستكشافية لمصر والدرع العربي النوبي

تنظم المنتدى وزارة البترول والثروة المعدنية تحت شعار «إطلاق الإمكانات الاستكشافية لمصر والدرع العربي النوبي»، ليُشكل الحدث الأكبر في تاريخه؛ حيث يسعى للترويج للفرص الاستثمارية الواعدة بالقطاع، وإعلان نتائج طرح الفرص التعدينية الجديدة، بما يدعم استراتيجية الدولة لتعظيم القيمة المضافة لثرواتها الطبيعية وتدفق الاستثمارات الأجنبية.

ويشهد افتتاح المنتدى كلمة للمهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، إلى جانب كلمات رئيسية لعدد من رؤساء كبريات شركات ومنظمات التعدين العالمية، في ظل مشاركة استثمارية واسعة تضم كبار مستثمري وشركات التعدين المصرية والعربية والعالمية، فضلًا عن وزراء ومسؤولي التعدين من عدد من الدول العربية والإفريقية.

وأكد المهندس كريم بدوي، أن المنتدى يمثل منصة دولية لاستعراض الفرص الاستثمارية الواعدة في قطاع التعدين المصري، والترويج للإمكانات التعدينية التي تزخر بها مصر والدرع العربي النوبي، مشيرًا إلى أن ما شهدته الفترة الماضية من إصلاحات وإجراءات بتكليف من الرئيس عبدالفتاح السيسي يستهدف تهيئة مناخ أكثر جذبًا للاستثمار في البحث والاستكشاف عن المعادن واستغلالها، إلى جانب تشجيع إقامة صناعات تحويلية تعظم القيمة المضافة للخامات التعدينية وتدعم فرص العمل والصادرات.

منتدى مصر الخامس للتعدين الرئيس عبد الفتاح السيسي وزراء ومسؤولين وكبرى شركات التعدين المستثمرين العاصمة الإدارية

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