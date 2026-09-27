محافظ بورسعيد يتابع سير ومعدلات العمل بمشروع منطقة منخفض التكاليف

تابع اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ بورسعيد، اليوم خلال جولته الميدانية بمدينة بورفؤاد، مستجدات أعمال التطوير ورفع الكفاءة بمنطقة منخفض التكاليف، وذلك في إطار المتابعة المستمرة للمشروعات الخدمية والتنموية الجاري تنفيذها والوقوف على معدلات التنفيذ أول بأول.

رافق المحافظ خلال الجولة الأستاذة سمر الموافي رئيس مدينة بورفؤاد، والمهندسة زينب الجباس مدير إدارة المشروعات.

واستعرض المحافظ مستجدات الأعمال بالمنطقة، والتي تضم 8 عمارات سكنية بإجمالي 192 وحدة، حيث بلغت نسبة تنفيذ أعمال التطوير نحو 90% بما يعكس الاقتراب من الانتهاء من المشروع ودخول الأعمال

مراحلها الأخيرة.

90% نسبة التنفيذ لتطوير 8 عمارات بإجمالي 192وحدة سكنية

وشملت أعمال التطوير ورفع الكفاءة بالمنطقة رفع كفاءة العمارات السكنية، وأعمال الكهرباء، وصيانة ورفع كفاءة أعمدة الإنارة، إلى جانب تطوير الطرق والمناطق المحيطة بالعمارات وتنفيذ أعمال التجميل وزيادة المسطحات الخضراء، بما يسهم في تحسين مستوى الخدمات والارتقاء بالمظهر الحضاري للمنطقة وتوفير بيئة أفضل للمواطنين

وشدد محافظ بورسعيد على ضرورة الانتهاء من الأعمال المتبقية في أسرع وقت، مع الالتزام بأعلى معايير الجودة في التنفيذ، بما يضمن خروج المشروع بالشكل الحضاري اللائق، وتحقيق أفضل مستوى من الخدمات للمواطنين.

كما وجه المحافظ باستمرار المتابعة الميدانية لمعدلات التنفيذ، والتنسيق بين الجهات المعنية لسرعة إنجاز الأعمال المتبقية، مع التأكيد على الالتزام بالجدول الزمني المحدد وجودة التنفيذ، بما يسهم في رفع كفاءة المنطقة وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للأهالي.