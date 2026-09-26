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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ بورسعيد يلتقي أهالي المنطقة الخامسة ويستمع لمطالبهم وآرائهم في التطوير

محافظ بورسعيد يتابع تنفيذ أعمال الأسفلت بالطبقة الرابطة بمحور ستالينجراد
محافظ بورسعيد يتابع تنفيذ أعمال الأسفلت بالطبقة الرابطة بمحور ستالينجراد
محمد الغزاوى

تابع اللواء إبراهيم أبو ليمون، محافظ بورسعيد، خلال جولة ميدانية اليوم، السبت، مستجدات أعمال التطوير الجارية بـالمنطقة الخامسة بحي المناخ، والتي تشمل في إجمالي نطاقها نحو 110 عمارات، حيث تفقد المحافظ أعمال المرحلة الأولى من المشروع والتي تضم 35 عمارة، وذلك في إطار خطة المحافظة للارتقاء بالمناطق السكنية وتحسين مستوى الخدمات والبنية التحتية بها.

ورافق المحافظ خلال الجولة المهندس وليد الدعدع، رئيس حي المناخ، والمهندسة زينب الجباس، مدير إدارة المشروعات بالمحافظة، وعدد من الجهات التنفيذية المعنية.

واطلع محافظ بورسعيد على الموقف التنفيذي لأعمال التطوير، والتي تتضمن تكسير الواجهات الخارجية للعمارات وإزالة طبقات المحارة القديمة وتنفيذ بطانة ومحارة جديدة، بما يسهم في رفع كفاءة المظهر العام للعمارات وتحسين الصورة الحضارية للمنطقة.

محافظ بورسعيد يتابع تنفيذ أعمال الأسفلت بالطبقة الرابطة بمحور ستالينجراد

كما تابع المحافظ أعمال تكسير وإحلال الأرصفة، إلى جانب أعمال إحلال وتجديد شبكات الصرف، مشددا على ضرورة تنفيذ الأعمال وفق أعلى معايير الجودة بما يضمن رفع كفاءة البنية الأساسية وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأكد اللواء إبراهيم أبو ليمون أنه اعتبارًا من الأسبوع المقبل سيتم البدء في إنشاء شبكة صرف صحي متكاملة بالمنطقة الخامسة، بما يسهم في دعم البنية التحتية للمنطقة وحل مشكلات الصرف وتحسين مستوى الخدمات لأهالي المنطقة

في سياق متصل، تابع المحافظ مستجدات أعمال تطوير محور ستالينجراد، مؤكدًا أن أعمال الأسفلت الخاصة بالطبقة الرابطة ستبدأ اعتبارًا من بداية الأسبوع المقبل، بداية من شارع النصر وحتى شارع عادل الشربيني، إلى جانب استكمال أعمال التطوير بعدد من الشوارع الداخلية الرابطة بين شارع ستالينجراد وشارع الأمين داخل نطاق عمارات الإسكان الاجتماعي.

وشدد محافظ بورسعيد على سرعة دفع معدلات التنفيذ واستكمال مختلف الأعمال وفق برنامج زمني محدد، مع تحقيق التكامل بين أعمال تطوير العمارات ورفع كفاءة شبكات المرافق والطرق، بما ينعكس بصورة مباشرة على تحسين جودة الحياة والخدمات المقدمة للمواطنين بالمنطقة.

والتقى اللواء إبراهيم أبو ليمون بأهالي المنطقة الخامسة، حيث أدار حوارا معهم حول آرائهم في التطوير واستمع لمطالبهم، مؤكدا استمرار المتابعة الميدانية لحين الانتهاء من تنفيذ المشروع على أعلى مستوى.

بورسعيد حي المناخ محافظ بورسعيد محافظة بورسعيد

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