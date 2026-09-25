وجه اللواء إبراهيم أبو ليمون، محافظ بورسعيد، بتشديد المتابعة والرقابة الميدانية على جميع الشركات المنفذة للمشروعات الجارية بنطاق المحافظة، لضمان الالتزام بالرفع الفوري واللحظي لجميع نواتج الأعمال ومخلفات الإنشاء و"الرتش".

محافظ بورسعيد يشدد على الرفع الفوري لمخلفات المشروعات والتصدي لـ "الرتش"

وأوضح المحافظ أن المحافظة تشهد تنفيذ عدد من المشروعات القومية والخدمية والتنموية، بالإضافة إلى أعمال تطوير الطرق والبنية التحتية، وهو ما يتطلب حزماً كاملاً في التعامل مع مخلفات تلك المشروعات وعدم السماح بتراكمها في الشوارع أو الأحياء، لحماية البيئة والحفاظ على النظافة العامة والشكل الحضاري الجمالي للمحافظة.

كما شدد اللواء أبو ليمون على رؤساء الأحياء والأجهزة التنفيذية المعنية بضرورة التواجد الميداني المستمر، ومتابعة رفع نواتج الحفر والهدم أولاً بأول فور الانتهاء من كل مرحلة من مراحل المشروعات، مع إتخاذ الإجراءات القانونية الحاسمة والردعية تجاه أي شركة تتهاون في الالتزام بالاشتراطات البيئية أو تتسبب في إعاقة حركة المواطنين والمرور.