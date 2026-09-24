محافظ بورسعيد يسلم 5 منح عمرة مجانية بدعم من صندوق «تحيا مصر»

سلم اللواء إبراهيم أبو ليمون، محافظ بورسعيد، منح العمرة المجانية لعدد خمسة من أبناء المحافظة، المقدمة من صندوق «تحيا مصر»، وذلك في إطار دعم المواطنين وتقديم أوجه الرعاية والمساندة لهم، وبما يعكس الاهتمام بالجانب الإنساني والمجتمعي

جاء ذلك بحضور اللواء عمرو فكري، السكرتير العام لمحافظة بورسعيد، والشيخ صبحي زايد، مدير عام منطقة الوعظ والفتوى ببورسعيد، حيث حرص المحافظ على تهنئة المواطنين الفائزين بالمنح، متمنيًا لهم عمرة مقبولة وعودة سالمين إلى ذويهم

محافظ بورسعيد يهنئ الفائزين بالمنح .. ويشيد بدور صندوق «تحيا مصر» في دعم المواطنين وتقديم أوجه الرعاية والمساندة

وأشاد محافظ بورسعيد بالدور المجتمعي والإنساني الذي يقوم به صندوق «تحيا مصر» في مساندة المواطنين، وما يقدمه من مبادرات ومنح وبرامج تستهدف دعم الفئات الأولى بالرعاية وتوفير أوجه متعددة من المساندة، مؤكدًا أهمية استمرار التعاون والتنسيق مع الصندوق ومختلف مؤسسات المجتمع، بما يسهم في توسيع نطاق الدعم والوصول إلى أكبر عدد ممكن من المستحقين

ومن جانبهم، أعرب المواطنون المستفيدون من المنح عن خالص شكرهم وتقديرهم لمحافظ بورسعيد وصندوق «تحيا مصر»، معربين عن سعادتهم بهذه المنحة، وداعين الله أن يتقبل منهم صالح الأعمال

ويأتي تقديم منح العمرة المجانية في إطار جهود صندوق «تحيا مصر» المتواصلة في تنفيذ العديد من المبادرات والمساهمات المجتمعية، وتقديم أوجه الدعم والرعاية للمواطنين في مختلف المجالات، بما يعزز دوره كشريك فاعل في مساندة جهود الدولة الرامية إلى تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين وتوفير سبل الحياة الكريمة لهم