بمواصفات احترافية.. إليك أفضل أجهزة لوحية بالأسواق في 2026

أكدت شركة شاومي إطلاق جهاز Redmi Pad 2 رسميًا في 5 يونيو 2025.

وقبل الإطلاق، نشرت الشركة صورًا تشويقية تكشف عن تصميم الجهاز اللوحي وميزاته الرئيسية.

على الجانب الآخر، من المقرر أن يأتي Redmi Pad 2 مزود بشاشة IPS LCD مقاس 11 بوصة بدقة 2.5K ومعدل تحديث 90 هرتز.

وبالمقارنة مع Redmi Pad Pro الأكبر حجمًا، يُعتبر الجهاز أصغر حجمًا وأكثر تركيزًا على الوسائط المتعددة.

مواصفات ريدمي باد 2

على الجانب الآخر، يأتي الجهاز اللوحي بأربعة مكبرات صوت، كما يوفر الجهاز اللوحي اتصال 4G، مدعومًا بمعالج MediaTek Helio G100 Ultra.

سيتوفر الجهاز بذاكرة وصول عشوائي (RAM) تصل سعتها إلى 8 جيجابايت.

تُظهر الأسعار والقوائم في جميع أنحاء أوروبا أن طراز Wi-Fi فقط بسعة 4 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي وسعة تخزين 128 جيجابايت هو 199 يورو، بينما يبلغ سعر طراز 4G بسعة 8 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي وسعة تخزين 256 جيجابايت 299 يورو.



مواصفات ريدمي باد 2

تتميز الشاشة أيضًا بسطوع ذروة يبلغ 600 شمعة. سيتوفر الجهاز اللوحي باللونين الأخضر والأسود.

أما الكاميرا، فتتضمن كاميرا خلفية بدقة 8 ميجابكسل وأخرى أمامية بدقة 5 ميجابكسل، كما أنه مزود ببطارية بسعة 9000 مللي أمبير/ساعة مع شحن سلكي بقوة 18 واط.

في التحديثات السابقة، أكدت شاومي إطلاق الجهاز في الهند بتصميم خفيف الوزن، وعمر بطارية أطول.

على الجانب الآخر، يدعم الجهاز اللوحي أيضًا نظام التشغيل Android 15 وميزة البحث الدائري، ويتضمن منفذًا لبطاقة microSD ومقبس سماعة رأس.