‎ بعد الانفصال الثالث.. ماذا حدث بين علي غزلان وفرح شعبان؟

عاد اسم البلوجر علي غزلان وطليقته الإعلامية فرح شعبان إلى الواجهة من جديد، بعد تصريحات متبادلة حول أسباب انفصالهما للمرة الثالثة، وسط تمسك الطرفين بعدم كشف التفاصيل الكاملة لما حدث بينهما.

علي غزلان يرفض كشف السبب الحقيقي

تحدث علي غزلان عن الطلاق، مؤكدًا أنه اختار عدم إعلان أسبابه الحقيقية رغم الانتقادات والتلميحات التي يتعرض لها عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وأوضح أنه لا يريد الدخول في سجال علني مع فرح شعبان، خاصة أنها أم نجله، قائلًا: «مش هينفع أتكلم كلمة وحشة».

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وأشار غزلان إلى أن كشف تفاصيل الخلاف قد يجعل نجله يعرف أمورًا لا يريد أن تصل إليه، لذلك يفضل الاحتفاظ بهذه التفاصيل لنفسه.

كما ألمح إلى أن السبب الذي دفعه للطلاق، من وجهة نظره، كان كافيًا لاتخاذ قرار الانفصال، دون أن يكشف ماهيته.

فرح شعبان ترد: «ممكن أقول أسباب الطلاق»

من جانبها، ردت فرح شعبان على الأزمة، مؤكدة أنها تحملت الكثير من أجل استمرار الزواج والحفاظ على أسرتها، لكنها وصلت في النهاية إلى مرحلة لم تعد قادرة فيها على الاستمرار.