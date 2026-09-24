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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

في تطور جديد.. دينا عزت تصل إلى الطب الشرعي بشأن واقعة مدينة نصر

دينا عزت
دينا عزت
مصطفي رجب

وصلت دينا عزت، صاحبة واقعة التشكيك في إجراءات ضبط زوجها بمدينة نصر، إلى مصلحة الطب الشرعي، اليوم، لتوقيع الكشف الطبي عليها، وذلك في إطار الإجراءات القانونية المتخذة بشأن الواقعة محل التحقيق.

القبض على دينا عزت

ألقت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ، القبض على سيدة تدعى دينا عزت، زوجة أحد المتهمين في قضية حيازة مواد مخدرة بمدينة نصر، عقب تداولها مقاطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي تضمنت ادعاءات بشأن ملابسات ضبط زوجها.

القبض على دينا عزت في مدينة نصر

وتعود تفاصيل الواقعة إلى نشر دينا عزت عدة مقاطع فيديو عبر صفحتها الشخصية على موقع «فيس بوك»، ادعت خلالها قيام قوة أمنية باقتحام مسكنها والقبض على زوجها والاستيلاء على مبالغ مالية ومشغولات ذهبية، بزعم رفضه سداد مبلغ مالي لأحد أفراد الشرطة.

وأعلنت وزارة الداخلية، في بيان لها، أنها رصدت تداول تلك المقاطع، والتي تضمنت ادعاءات باقتحام قوة أمنية من قسم شرطة أول مدينة نصر بالقاهرة لمسكن السيدة والقبض على زوجها دون وجه حق، فضلًا عن الاستيلاء على مبالغ مالية ومشغولات ذهبية.

وبالفحص، تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال السيدة، فيما تواصل الأجهزة الأمنية فحص ملابسات الواقعة والوقوف على حقيقة ما ورد في المقاطع المتداولة.

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