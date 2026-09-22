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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

محامي دينا عزت صاحبة واقعة مدينة نصر: موكلتي طائشة.. والفيديوهات بسبب حرقة قلبها على زوجها

دينا عزت
دينا عزت
علا محمد

أصدر محامي دينا عزت، صاحبة "واقعة مدينة نصر" المثيرة للجدل، بياناً رسمياً دافع فيه عن موكلته بعد إلقاء الأجهزة الأمنية القبض عليها.

وقال المحامي ،  عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، إنه تم العرض والقبض وتحقيقات النيابة لـ 56 يومًا حتى اليوم، وتم تقديم ما يفيد بطلان القبض والتفتيش وإيداع الفيديوهات الدالة على ذلك بأوراق القضية أمام النيابة العامة، ولا حديث بعد القضاء.

وتابع المحامي: أما بخصوص دينا عزت زوجة المذكور ونشر الفيديوهات يعتبر فعلًا طائشًا لفتاة صغيرة لا يتعدى عمرها 23 عامًا في أوائل حياتها الزوجية، حيث لم يمر على زواجها سوى 3 أشهر، وتم القبض على زوجها، وأن عرضها للفيديوهات على وسائل التواصل الاجتماعي بسبب حرقة قلبها على زوجها، ونحن نثق ثقة عمياء في عدالة القضاء المصري الشامخ، وننتظر نتيجة التحقيقات بكل شفافية.

وأوضح دفاع المتهم يوسف عبد السميع، الشهير بـ يوسف السوري زوج دينا عزت، والمتهم بالقضية رقم 11561 لسنة 2026 جنح أول مدينة نصر، أنه تم عرض المذكور على نيابة مدينة نصر أول بتاريخ 26 يوليو 2026.

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