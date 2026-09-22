ترامب يستعد لإلقاء كلمة أمام الأمم المتحدة وسط تحركات لفرض عقوبات على الجنائية الدولية

يستعد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، لإلقاء كلمة أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، بالتزامن مع تحركات أمريكية مرتقبة بشأن غرينلاند، وعقوبات تستهدف المحكمة الجنائية الدولية. وذلك بحسب ما ذكرت وكالة رويترز.

وتأتي تحركات الإدارة الأمريكية، في وقت أظهر فيه استطلاع جديد للرأي تراجع شعبية ترامب إلى أدنى مستوياتها منذ توليه الرئاسة، بحسب نتائج الاستطلاع.

وفي سياق آخر، تستعد إدارة ترامب لفرض عقوبات على المحكمة الجنائية الدولية، في خطوة قد تشمل المؤسسة بأكملها، بينما تواصل السلطات التركية إجراءاتها بحق مجموعات من مجتمع الميم (LGBTQ+)، مع تنفيذ اعتقالات استهدفت أفراداً وناشطين.

كما يتزامن ذلك مع صدور كتاب جديد لشقيق الأميرة البريطانية الراحلة ديانا، يتناول جوانب من حياتها وذكرياته عنها.