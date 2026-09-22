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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

انتهاء فصل الصيف 2026 رسميا اليوم.. متى يبدأ الشتاء؟

موعد فصل الخريف2026
موعد فصل الخريف2026
رشا عوني

بشرى سارة لمحبي فصل الشتاء الذي يقترب خلال الأشهر القليلة المقبلة، حيث يعتبر اليوم الثلاثاء نهاية فصل الصيف2026 رسمياً في مصر، لنبدأ فصل الخريف وتحسن ملحوظ في الأحوال الجوية في مصر مع بدء انخفاض درجات الحرارة بشكل تدريجي وبدء نسمات الهواء الباردة ليلاً خلال فترة الخريف استعداداً لشتاء2026.

وداعا لصيف 2026| الأرصاد تعلن موعد بدء فصل الخريف وسماته المناخية - بوابة الأهرام بيزنس

موعد انتهاء فصل الصيف 2026

من المقرر أن يكون موعد انتهاء فصل الصيف 2026 اليوم الثلاثاء الموافق 22 سبتمبر 2026، حيث يودع النصف الشمالي للكرة الأرضية وعلى إثرها تظهر العديد من المتغيرات المرتبط بفصل الخريف سواء من ناحية الطبيعة المناخية أو الفرق بين ساعات النهار والليل، إذ يبدأ الطقس في الاعتدال في الفترة المقبلة وليس بالضرورة في الأسابيع الأولى.

موعد فصل الخريف فلكيا

وينتظر الجميع موعد بداية الخريف فلكيا في مصر، والذي من المقرر أن يبدأ غدا الأربعاء 23 سبتمبر 2026، والتي تتضاءل فيه نسبة التشميس مقارنة بفصل الصيف، حيث تزيد الحرارة بين القطب المائل، وهو ما يقلل من الارتفاع في درجات الحرارة.

موعد بداية فصل الخريف فلكيًا فى مصر ومدة استمراره - جريدة المنطقة العربية

حالة الطقس غدًا الأربعاء

وتوقعت الأرصاد، أن يكون طقس غدًا الأربعاء 23 سبتمبر 2026، معتدلا إلى مائل للحرارة رطب في الساعات الأولى من الصباح، بينما يكون حارا رطبا نهارًا على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب الصعيد، بينما يكون معتدلا إلى مائل للحرارة رطب ليلًا.

حالة الطقس في الخريف

وكشفت هيئة الأرصاد الجوية عن مجموعة من الخصائص والظواهر التي تميز طقس خريف 2026، حيث نشهد اعتدال الحرارة مع ارتفاعات مؤقتة، فيتميز فصل الخريف عادة باعتدال درجات الحرارة، مع احتمال أن تخلله بعض الارتفاعات المؤقتة في الحرارة، خاصة خلال النصف الأول من الفصل.

كما نشهد في فصل الخريف شبورة مائية كثيفة التي قد تصل إلى حد الضباب على مناطق من شمال البلاد وحتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد.

توقعات بسقوط الأمطار في الخريف

كما تشهد حالة الطقس منخفضات الجو العليا والأمطار الرعدية، فعندما يؤثر منخفض جوي شديد البرودة في طبقات الجو العليا على مناطق من شمال البلاد، تتهيأ الفرصة لحالات عدم الاستقرار، وتتكون السحب والعواصف الرعدية التي تتسبب في زيادة فرص سقوط الأمطار ونشاط قوي للرياح الهابطة أسفل السحب الرعدية على مناطق متفرقة.

كما هناك امتداد لمنخفض السودان الموسمي والذي يمتد تأثيره على جنوب البلاد ومحافظة البحر الأحمر وسينا، مما يؤدي أحياناً إلى سقوط أمطار قد تكون غزيرة ورعدية مع احتمالية تشكل السيول على بعض المناطق الجبلية.

وأشارت التوقعات الفصلية التابعة للهيئة إلى أن معدلات سقوط الأمطار ودرجات الحرارة خلال خريف هذا العام قد تكون أعلى قليلاً من المعدلات المناخية المعتادة؛ وذلك نتيجة لزيادة تأثير التغيرات المناخية وارتفاع درجة حرارة البحر المتوسط، بالإضافة إلى التأثير المحتمل وغير المباشر لظاهرة «النينيو».

هل تعود الموجات الحارة؟.. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس الخريف | مصراوي

موعد فصل الشتاء2026

يحل فصل الشتاء لعام 2026 يوم الإثنين 21 ديسمبر 2026، حيث يشهد هذا اليوم أقصر فترة نهار وأطول فترة ليل خلال العام، وهي العلامة الفلكية التي تعلن بداية فصل الشتاء في النصف الشمالي من الأرض.

ويأتي موعد بداية الشتاء بعد انتهاء فصل الخريف الذي بدأ يوم الثلاثاء 22 سبتمبر 2026، ليستمر فصل الخريف لمدة تقارب 89 يومًا قبل حلول الشتاء.

بدء الشعور بالبرودة

وكشفت الدكتورة منار غانم، المتنبئ الجوي بهيئة الأرصاد الجوية، تفاصيل حالة الطقس خلال الفترة المقبلة، موضحة موعد بدء الشعور بالبرودة بشكل ملحوظ، ومقدمة نصائح بشأن توقيت الانتقال من الملابس الصيفية إلى الخريفية، خاصة مع استمرار ارتفاع نسب الرطوبة خلال ساعات النهار.

وقالت منار غانم، خلال تصريحات تلفزيونية، إن الأحوال الجوية بدأت تتحسن بشكل ملحوظ في معظم محافظات الجمهورية، بالتزامن مع انخفاض درجات الحرارة، خاصة خلال فترات الليل والصباح الباكر.

وأوضحت أن معظم القيم المسجلة لدرجات الحرارة أصبحت حول معدلاتها الطبيعية بالنسبة لهذا الوقت من العام، لافتة إلى أن الأجواء بدأت تقترب تدريجيًا من الطقس الخريفي.

أجواء معتدلة في الخريف

وأشارت المتنبئ الجوي إلى ظهور السحب التي تحجب جزءًا من أشعة الشمس، خاصة خلال فترات الصباح، وهو ما يساهم في جعل الأجواء أكثر اعتدالًا.

وأضافت أن درجة الحرارة العظمى المتوقعة على القاهرة الكبرى تتراوح بين 31 و32 درجة مئوية، بينما يتراوح متوسط درجات الحرارة خلال الأسبوع الحالي في القاهرة بين 32 و33 درجة مئوية، مع عدم وجود توقعات بارتفاعات ملحوظة في درجات الحرارة.

الأجواء الشتوية تبدأ منتصف أكتوبر

وحول موعد الشعور بالبرودة بصورة أوضح، أوضحت منار غانم أن الإحساس بانخفاض درجات الحرارة خلال ساعات الليل قد يبدأ بشكل ملحوظ مع منتصف شهر أكتوبر.

وأشارت إلى أن هذا التوقيت قد يكون مناسبًا للبدء في تغيير الملابس الصيفية إلى الملابس الخريفية، مع اصطحاب جاكيت خفيف عند الخروج، خاصة في المدن الجديدة والمناطق المفتوحة.
 

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