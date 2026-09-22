ميناء رفح البري يستقبل الدفعة الـ86 من العائدين الفلسطينيين

استقبل ميناء رفح البري بمحافظة شمال سيناء، اليوم الثلاثاء، دفعة جديدة من العائدين الفلسطينيين، حيث وصلت دفعة من الأشقاء الفلسطينيين العائدين إلى قطاع غزة إلى الساحة الرئيسية في ميناء رفح البري من الجانب المصري.

وقال مصدر مسؤول بالميناء "إنه يجرى إنهاء إجراءات الدفعة الجديدة والتي تعد الـ86، تمهيدا لعودتهم إلى قطاع غزة"، مضيفاً أن فريقاً من الهلال الأحمر المصري استقبل العائدين الفلسطينيين في ميناء رفح البري؛ حيث تقوم فرق الهلال بتيسير الإجراءات بالتنسيق مع الجهات المختصة، وتوزيع حقيبة العودة عليهم وتقديم الدعم النفسي للأطفال.

وانتشرت فرق الهلال الأحمر المصري على ميناء رفح البري من الجانب المصري؛ لتقديم الخدمات الإغاثية للأشقاء الفلسطينيين، شملت الدعم النفسي للأطفال، وخدمات إعادة الروابط العائلية، ومستلزمات العناية الشخصية، وتوزيع "حقيبة العودة" على العائدين إلى القطاع.

ومن ناحية أخرى، تستعد السلطات المصرية لاستقبل دفعة جديدة من الجرحى والمرضى الفلسطينيين من قطاع غزة، للعلاج في المستشفيات المصرية، حيث أنشأت وزارة الصحة المصرية نقطة طبية في ميناء رفح البري لتوقيع الكشف على القادمين وفرز الحالات ونقلها إلى المستشفيات المصرية عن طريق سيارات الإسعاف المصرية المجهزة.