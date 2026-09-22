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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

ميناء رفح البري يستقبل الدفعة الـ86 من العائدين الفلسطينيين

ميناء رفح البري
ميناء رفح البري
أ ش أ

استقبل ميناء رفح البري بمحافظة شمال سيناء، اليوم الثلاثاء، دفعة جديدة من العائدين الفلسطينيين، حيث وصلت دفعة من الأشقاء الفلسطينيين العائدين إلى قطاع غزة إلى الساحة الرئيسية في ميناء رفح البري من الجانب المصري.

وقال مصدر مسؤول بالميناء "إنه يجرى إنهاء إجراءات الدفعة الجديدة والتي تعد الـ86، تمهيدا لعودتهم إلى قطاع غزة"، مضيفاً أن فريقاً من الهلال الأحمر المصري استقبل العائدين الفلسطينيين في ميناء رفح البري؛ حيث تقوم فرق الهلال بتيسير الإجراءات بالتنسيق مع الجهات المختصة، وتوزيع حقيبة العودة عليهم وتقديم الدعم النفسي للأطفال.

وانتشرت فرق الهلال الأحمر المصري على ميناء رفح البري من الجانب المصري؛ لتقديم الخدمات الإغاثية للأشقاء الفلسطينيين، شملت الدعم النفسي للأطفال، وخدمات إعادة الروابط العائلية، ومستلزمات العناية الشخصية، وتوزيع "حقيبة العودة" على العائدين إلى القطاع.

ومن ناحية أخرى، تستعد السلطات المصرية لاستقبل دفعة جديدة من الجرحى والمرضى الفلسطينيين من قطاع غزة، للعلاج في المستشفيات المصرية، حيث أنشأت وزارة الصحة المصرية نقطة طبية في ميناء رفح البري لتوقيع الكشف على القادمين وفرز الحالات ونقلها إلى المستشفيات المصرية عن طريق سيارات الإسعاف المصرية المجهزة.

ميناء رفح البري محافظة شمال سيناء العائدين الفلسطينيين

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وزير الدفاع يتفقد اختبارات القبول بالأكاديمية العسكرية المصرية والكليات العسكرية

وزير الدفاع يتفقد اختبارات القبول بالأكاديمية العسكرية المصرية والكليات العسكرية.. فيديو وصور

وزير الدفاع يتفقد اختبارات القبول بالأكاديمية العسكرية المصرية والكليات العسكرية
وزير الدفاع يتفقد اختبارات القبول بالأكاديمية العسكرية المصرية والكليات العسكرية
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