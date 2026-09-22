من مقر الأمم المتحدة.. ترامب يطالب بوتين بإنهاء حرب أوكرانيا

جدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب دعوته إلى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لإنهاء الحرب في أوكرانيا، وذلك خلال وجوده في مقر الأمم المتحدة بمدينة نيويورك، بالتزامن مع انطلاق أعمال الأسبوع رفيع المستوى للدورة الـ81 للجمعية العامة للأمم المتحدة.

وقال ترامب، في تصريحات مقتضبة للصحفيين لدى وصوله إلى مقر المنظمة الدولية، ردا على سؤال بشأن رسالته إلى الرئيس الروسي: «أنهوا الحرب»، في إشارة إلى الصراع المستمر بين روسيا وأوكرانيا منذ أكثر من أربع سنوات.

وتأتي تصريحات ترامب في وقت تكثفت فيه الجهود الدبلوماسية الأمريكية الرامية إلى دفع موسكو وكييف نحو مسار تفاوضي، بينما لا تزال العمليات العسكرية والهجمات الجوية المتبادلة مستمرة بين الجانبين.

وكان ترامب تحدث في وقت سابق من الشهر الجاري هاتفيا مع بوتين، وأعرب خلال الاتصال عن رغبته في التوصل إلى نهاية سريعة للحرب، وفقا لما أعلنه الكرملين. وقال مساعد الرئيس الروسي يوري أوشاكوف إن ترامب شدد على أهمية إنهاء الصراع في أقرب وقت، معتبرا أن ذلك قد يفتح الباب أمام استعادة العلاقات الأمريكية-الروسية وتعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين.

ويتزامن التحرك الأمريكي مع زيارة الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إلى نيويورك، حيث من المقرر أن يلتقي ترامب على هامش اجتماعات الجمعية العامة. وتركز كييف، بحسب «رويترز»، على طرح خطوات لخفض التصعيد، من بينها هدنة تتعلق بمنشآت الطاقة، في ظل تصاعد الضربات الجوية الروسية والأوكرانية.

ويأتي ذلك فيما تشهد الحرب استمرار الضربات بالصواريخ والطائرات المسيرة، وسط مساعٍ دولية للتوصل إلى ترتيبات توقف القتال وتفتح الطريق أمام مفاوضات أوسع بشأن تسوية النزاع.