تركيا: ارتفاع حصيلة ضحايا إطلاق النار خارج مدرسة إلى 11 مصابا وضبط مشتبه به

أعلنت السلطات التركية ارتفاع حصيلة الضحايا جراء وقوع حادث إطلاق نار خارج أحد المدارس الثانوية بمحافظة "مانيسا" غربي البلاد إلى 11 مصابا، من بينهم اثنين في حالة خطيرة.

وذكرت وزارة العدل التركية، وفقًا لصحيفة حريت التركية، أنه تم إلقاء القبض على مراهق (15 عاما)، وهو طالب في الصف التاسع في المدرسة، كما تم احتجاز والديه وجده، وذلك بعد إطلاق عملية أمنية في أعقاب الحادث لضبط المهاجم الذي فر هاربا.

وصرح وزير العدل "أكين جورليك" بأن جميع المصابين الأحد عشر من الطلاب، حيث أصيبوا بطلقات نارية من بندقية صيد (خرطوش) ونُقلوا إلى مستشفيات قريبة، في حين لا يزال الدافع وراء الحادث غير واضح.

وأضاف أن طالبين اثنين في حالة حرجة، مشيرا إلى تكليف مدعيين عامين بالتحقيق، مؤكدا توقيف الطالب ووالديه وجده، علماً بأن الجد هو مالك السلاح الناري الذي يُزعم استخدامه في الهجوم.

وأظهرت تسجيلات كاميرات المراقبة في المنطقة المحيطة بالمدرسة المشتبه وهو يتفحص مسدسا أثناء سيره في شوارع خالية من المارة، ثم أثناء هروبه من موقع الحادث والسلاح في يده.