القبض على شخص يدير صفحة لبيع الألعاب النارية على الفيس بوك

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط شخص يدير صفحة لبيع الألعاب النارية على الانترنت

رصدت الإدارة العامة لمكافحة جرائم تقنية المعلومات بقطاع نظم الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام قيام أحد الأشخاص بإدارة صفحة بمواقع التواصل الإجتماعى للترويج لبيع الألعاب النارية بمقابل مادى.





بالفحص أمكن تحديد وضبط القائم على إدارة الصفحة المشار إليها (طالب - مقيم بدائرة قسم شرطة الوراق)، وضبط بحوزته (كمية من الألعاب النارية – هاتفى محمول "بفحصهما تبين إحتوائهما على دلائل تؤكد نشاطه الإجرامى") ، وبمواجهته إعترف بإدارته الصفحة المشار إليها لترويج الألعاب النارية المضبوطة بحوزته لتحقيق أرباح مالية.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.