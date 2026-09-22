استدرجها لمنطقة زراعية.. ضبط المتهم بإنهاء حياة فتاة بشبين القناطر

شهدت مدينة شبين القناطر بمحافظة القليوبية واقعة مأساوية، بعدما لقيت فتاة مصرعها على يد شخص، إثر الاعتداء عليها بالضرب بحجر على رأسها ثم خنقها، داخل إحدى المناطق الزراعية بدائرة المركز.

وكشفت التحريات الأولية أن المتهم استدرج المجني عليها عنوة إلى منطقة زراعية أثناء سيرها ليلًا، ورغم مقاومتها واستغاثتها بالمارة والأهالي، تعدى عليها بالضرب بحجر على رأسها، ثم خنقها، ما أسفر عن مصرعها.



وكانت الأجهزة الأمنية بالقليوبية تلقت إخطارا من رئيس مباحث مركز شرطة شبين القناطر، يفيد بالعثور على جثمان فتاة داخل إحدى المناطق الزراعية بدائرة المركز.

وجرى نقل الجثمان إلى المستشفى تحت تصرف جهات التحقيق، التي أمرت بانتداب الطب الشرعي لتشريح الجثمان وبيان سبب الوفاة، فيما تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهم.

واتُخذت الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وتولت جهات التحقيق مباشرة أعمالها لكشف ملابساتها.