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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

«التجسس» مش كله حرام.. خالد الخطيب يكشف الضوابط الشرعية

الأوقاف
الأوقاف

أكد الشيخ خالد الجمل، خطيب بوزارة الأوقاف، أن اللغة العربية تميز بين هذه المفاهيم، وأن لكل من التجسس والتلصص والتحسس معنى وضوابط تختلف عن الآخر.

وقال خلال لقائه مع شريف نوالدين في برنامج «أنا وهو وهي» المذاع على قناة «صدى البلد» إن «التلصص» هو اطلاع الشخص على ما لا يحل له عند شخص آخر، موضحا أن النظر إلى خصوصيات الآخرين أو محاولة معرفة ما يكتبونه على هواتفهم دون حق يدخل ضمن التلصص، وهو أمر منهي عنه.

وأضاف أن «التجسس» يعني تتبع أخبار الناس فيما لا يحل للشخص معرفته، مستشهدا بمحاولة معرفة محتويات ما يحمله شخص آخر أو استخدام وسائل المراقبة للتدخل في خصوصياته، موضحًا أن هذا النوع من التجسس منهي عنه.

وأشار إلى أن «التحسس» يختلف عن التجسس، موضحا أنه يعني تتبع أخبار الناس فيما يحل للإنسان معرفته، وهو أمر قد يكون مطلوبًا في بعض الحالات.

وأكد أن بعض الإجراءات الأمنية التي يطلق عليها اصطلاحا «تجسس» لا تدخل بالضرورة في التجسس المذموم، موضحا أن هناك ضوابط تحكم التعامل مع خصوصية الآخرين، من بينها الولاية.

وضرب مثالا بالأب الذي يريد الاطمئنان على ابنه أثناء وجوده في المدرسة، موضحا أن ذلك لا يعد تجسسا في ظل ولاية الأب على ابنه، بينما تختلف المسألة عندما يكون الشخص بالغًا ولا تكون هناك ولاية تبرر التدخل في خصوصياته قائلا: «التجسس مش كله حرام».

وأوضح أن «النية» تعد أحد الضوابط المهمة في هذا الأمر، مؤكدًا أن الهدف من الاطلاع أو التفتيش يحدد الحكم، إلى جانب طبيعة المكان وما إذا كان عامًا أو خاصًا.

الأوقاف وزارة الأوقاف التجسس

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