مهرجان الجونة السينمائي يكشف تفاصيل دورته التاسعة

كشف مهرجان الجونة السينمائي عن تفاصيل دورته التاسعة، المقرر إقامتها في الفترة من 15 إلى 23 أكتوبر 2026، وذلك خلال مؤتمر صحفي عُقد اليوم.

منذ انطلاقه عام 2017، نجح مهرجان الجونة السينمائي في ترسيخ مكانته على خريطة المهرجانات السينمائية الدولية، باعتباره منصة للفن السينمائي والحوار بين الثقافات والتبادل الثقافي. ويواصل المهرجان التزامه بشعاره الرئيسي "سينما من أجل الإنسانية"، انطلاقًا من إيمانه بالدور الأساسي الذي تلعبه السينما في مشاركة التجربة الإنسانية بمختلف أبعادها من خلال الأفلام الروائية والوثائقية والقصيرة. كما يواصل مهرجان الجونة السينمائي التزامه الراسخ بدعم وتمكين صناع الأفلام من مصر والشرق الأوسط وأفريقيا لسرد قصصهم بأصواتهم الخاصة.

وحضر المؤتمر الصحفي المهندس سميح ساويرس، مؤسس الجونة ورئيس مجلس إدارة المهرجان، والنجمة يسرا، عضو المجلس الاستشاري الدولي للمهرجان، والسيد محمد عامر، الرئيس التنفيذي لمدينة الجونة والمدير العام لشركة أوراسكوم للتنمية مصر، وعمرو منسي، الشريك المؤسس والمدير التنفيذي للمهرجان، وأندرو محسن، المدير الفني لمهرجان الجونة السينمائي، إلى جانب عدد من صناع الأفلام والمنتجين والشركاء.

ويواصل المهرجان إعطاء الأولوية لتعزيز الحوار الفني بين صناع الأفلام من المنطقة، والعمل على مد جسور التواصل بينهم وبين نظرائهم من مختلف أنحاء العالم. كما يواصل تسليط الضوء على مختلف القضايا الاجتماعية والإنسانية، بما يندرج تحت مظلة شعار "سينما من أجل الإنسانية".

ويكرّم مهرجان الجونة السينمائي هذا العام النجمة منى زكي بجائزة الإنجاز الإبداعي، احتفاءً بإسهاماتها في السينما والتلفزيون على مدار مسيرة فنية امتدت لأكثر من عقدين.

تفاصيل مهرجان الجونة

ويشارك في دورة هذا العام أكثر من 80 فيلمًا من مختلف أنحاء العالم، في فئات الأفلام الروائية والوثائقية والقصيرة. وقد جرى اختيار هذه الأفلام لتقديم مجموعة متنوعة من وجهات النظر والتجارب والأصوات لجمهور المهرجان.

وفي إطار التزام مهرجان الجونة السينمائي بدعم صناع الأفلام الواعدين، شهدت منصة سيني جونة توسعًا لتشمل برامج ومبادرات جديدة. ويطلق المهرجان هذا العام برنامج سيني جونة مسلسلات، الذي يقدم ورش عمل وبرامج لتطوير مسلسلات تلفزيونية قيد التنفيذ، بمشاركة ستة مشروعات مختارة من العالم العربي في نسخته التجريبية.

ويواصل برنامج سيني جونة لدعم إنتاج الأفلام نموه، بعدما تلقى أكثر من 310 مشروعات ضمن فئتي مشروعات قيد التطوير والأفلام في مرحلة ما بعد الإنتاج. كما أطلق البرنامج هذا العام مبادرتين جديدتين للتمويل من خلال أصوات مصرية وSafe Harbour MENA. وتقدم المبادرة الأولى فرصًا للتطوير والإرشاد للمشروعات المقدمة من صناع أفلام مصريين، بينما تقدم الثانية الدعم لصناع الأفلام من منطقة الشرق الأوسط الذين تعرضوا للتهجير القسري أو يواجهون خطرًا يهدد سلامتهم.

وفي هذا العام، أعد ملتقى سيني جونة برنامجًا يضم نحو 35 فعالية تطرح مجموعة متنوعة من القضايا المتعلقة بصناعة السينما للنقاش، من بينها: من له الحق في سرد قصة، والنوع الاجتماعي وشباك التذاكر، وتأثير الذكاء الاصطناعي على السينما، وتصدير الكوميديا. كما يضم البرنامج عددًا من الجلسات المتخصصة التي يقدمها مجموعة من أبرز الأسماء في صناعة السينما، من بينهم النجمة منى زكي، الحاصلة على جائزة الإنجاز الإبداعي هذا العام.

ويطلق سوق سيني جونة هذا العام عددًا من الأنشطة خلال المهرجان، من بينها فرص للتوفيق بين أصحاب المشروعات والشركاء المحتملين، وجلسات متخصصة حول الجوانب التقنية لصناعة الأفلام، ولقاءات مع المنتجين، ومناقشات حول استخدام التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي في صناعة السينما.

كما يفخر مهرجان الجونة السينمائي بمواصلة نمو برنامج سيني جونة لدعم المواهب الناشئة، الذي تلقى هذا العام أكثر من 1,000 طلب مشاركة، تم اختيار 118 مشاركًا منها من 14 جنسية مختلفة. وتهدف التجربة إلى إتاحة الفرصة للفنانين للتواصل مع قيادات صناعة السينما، والحصول على التدريب، والتفاعل المباشر مع أبرز العاملين في القطاع، إلى جانب بناء شبكة داعمة لهم خلال مسيرتهم المهنية.

وأشار المهندس سميح ساويرس، مؤسس الجونة ورئيس مجلس إدارة مهرجان الجونة السينمائي، إلى أن المهرجان نجح على مدار السنوات في ترسيخ مكانته دوليًا كمنصة لصناع الأفلام من المنطقة.

وقال ساويرس: "بدأ مهرجان الجونة السينمائي بفكرة بسيطة: هناك الكثير من الأشخاص الذين لديهم قصص يروونها، لكن كثيرًا ما تم سرد هذه القصص بالنيابة عنهم. ويعني "سينما من أجل الإنسانية" منح هذه الأصوات منصة للتعبير، ولا سيما صناع الأفلام من مصر والعالم العربي وأفريقيا، إلى جانب إتاحة الفرصة للسينما العالمية للوصول إلى مصر. وبالنسبة لنا، فإن هذا التبادل يسير في الاتجاهين. وهناك أيضًا ما يجعل القيام بذلك في الجونة أمرًا ملائمًا. فقد كانت الجونة دائمًا مشروعًا يحمل قدرًا من الاستثنائية. وفي كثير من النواحي، كذلك هي الأفلام. وفي ظل المشهد المتزايد صعوبة أمام صناعة الأفلام، نريد لمهرجان الجونة السينمائي أن يحمل الروح نفسها، وأن يمنح الفرصة لصناع الأفلام والأفلام التي قد تواجه، لولا ذلك، صعوبة في الحصول على التمويل أو التوزيع أو الوصول إلى الجمهور. نحن الآن في دورتنا التاسعة، وفي العام المقبل نصل إلى الدورة العاشرة. وهذا أمر أشعر بفخر كبير تجاهه. وأنا ممتن لكل من ساعدنا على الوصول إلى هذه المرحلة: شركائنا، وصناع الأفلام، والجمهور، وبشكل خاص شقيقي نجيب، الذي ساهم إيمانه بالمهرجان منذ البداية في منحه روحه وقدرته على الاستمرار".

ومنذ انطلاقه، تبنى مهرجان الجونة السينمائي مفهوم "سينما من أجل الإنسانية" باعتباره محورًا أساسيًا في عمله، ليس كشعار فحسب، وإنما كركيزة أساسية لهوية المهرجان وجميع أنشطته. ولا تقتصر الأفلام المختارة على إتاحة الفرصة لمشاركة قصص التجربة الإنسانية، بل تُترجم هذه الرؤية أيضًا إلى مجموعة متنوعة من الأنشطة التي يدعمها المهرجان كل عام.

وقال عمرو منسي، الشريك المؤسس والمدير التنفيذي لمهرجان الجونة السينمائي: "على مدار السنوات، استفاد المهرجان من منصته المحلية والإقليمية والدولية في مجال السينما لتسليط الضوء على التحديات التي تواجهها الإنسانية. وعلى مدار السنوات، أطلق المهرجان العديد من المبادرات، ونواصل القيام بذلك. ونفخر باستمرار مسابقة عيش بالتعاون مع برنامج الأغذية العالمي، والتي توفر تمويلًا لفيلم قصير يتناول قضية الأمن الغذائي. ويطلق سيني جونة لدعم إنتاج الأفلام هذا العام برنامج Safe Harbour MENA لتقديم الدعم لصناع الأفلام الذين تعرضوا للتهجير القسري أو يواجهون خطرًا يهدد سلامتهم".

ومن جانبه، أشار محمد عامر، الرئيس التنفيذي للجونة البحر الأحمر والمدير العام لشركة أوراسكوم للتنمية، إلى العلاقة الممتدة بين الجونة ومهرجان الجونة السينمائي، والتي ربطت مسيرتهما بشكل وثيق على مدار السنوات.

وقال عامر: "لطالما كان مهرجان الجونة السينمائي جزءًا أساسيًا من رؤيتنا للجونة البحر الأحمر باعتبارها مدينة نابضة بالحياة على مدار العام، تتجذر الثقافة والإبداع والتواصل الهادف في هويتها. وتتجاوز علاقتنا بالمهرجان استضافة فعالية سنوية، فهي التزام طويل الأمد بتهيئة بيئة تجمع صناع الأفلام والفنانين والجمهور ومختلف فئات المجتمع، لتبادل الأفكار واستلهام رؤى جديدة. ومع اقترابنا من الدورة التاسعة، نواصل التزامنا بدعم نمو المهرجان وتعزيز دور الجونة البحر الأحمر كمنصة للتبادل الثقافي والإبداعي في مصر والمنطقة".

وتأتي استضافة مهرجان الجونة السينمائي في إطار التزام الجونة البحر الأحمر طويل الأمد ببناء إرث ثقافي قوي ومتنوع، حيث تلعب الفنون والثقافة دورًا أساسيًا في هوية المدينة وما تقدمه على مدار العام. وعلى مدار السنوات، واصلت الجونة إنشاء ودعم منصات تجمع المواهب والأفكار والجمهور من مختلف المجالات الإبداعية، بما يتيح فرصًا للتبادل الثقافي، ويثري تجربة كل من السكان والزوار.

وباعتباره إحدى أبرز المنصات الثقافية في المدينة، يجمع مهرجان الجونة السينمائي صناع الأفلام والفنانين وقيادات صناعة السينما من مصر والمنطقة ومختلف أنحاء العالم في الجونة، مع دعم المواهب الصاعدة وتشجيع الحوار الإبداعي الهادف. ومن خلال مهرجان الجونة السينمائي ومبادراتها الثقافية الأوسع نطاقًا، تواصل الجونة البحر الأحمر تعزيز منظومة ثقافية تسهم في نمو المدينة وترسخ مكانتها كوجهة للإبداع والثقافة والتواصل.

وفي إطار التزامه بالشمول، يعمل مهرجان الجونة السينمائي عن كثب مع شركائه الاستراتيجيين على عدد من المبادرات لضمان امتداد أثر المهرجان إلى ما بعد فترة انعقاده. ويعمل المهرجان هذا العام مع شريكه طويل الأمد، مؤسسة ساويرس Together Inclusive، لضمان إتاحة المهرجان بالكامل لجميع الحضور. وقد جرى تجهيز منطقة البلازا وفقًا للمعايير الدولية، بما يضمن أن يتمكن كل حاضر، بصرف النظر عن إعاقته، من الاستمتاع بأنشطة المهرجان على أكمل وجه.

علاوة على ذلك، سيعمل المهرجان مع شركائه على استخلاص الدروس المستفادة وإعداد مجموعة من التوصيات لتكون بمثابة دليل إرشادي لجميع الفعاليات الأخرى التي تقام في مصر، بما يضمن إتاحتها بشكل كامل للأشخاص ذوي الإعاقة، بما يجعل دورة هذا العام من مهرجان الجونة السينمائي معيارًا تستند إليه جميع الفعاليات المستقبلية.

كما تواصل مؤسسة ساويرس، الشريك الداعم للأثر والإتاحة، هذا العام دعمها لبرنامج سيني جونة لدعم المواهب الناشئة، وتوسع دعمها لبرنامج سيني جونة لدعم إنتاج الأفلام من خلال دعم فيلم مصري واحد، إلى جانب إطلاق مختبر ساويرس للسيناريو، الذي يتيح للمشاركين فرصة تقديم مشروعاتهم إلى المتخصصين في صناعة السينما، وذلك على سبيل المثال لا الحصر.

وقال أندرو محسن، المدير الفني لمهرجان الجونة السينمائي: "عملنا هذا العام على تنويع اختياراتنا من الأفلام لتشمل مجموعة متنوعة من الموضوعات. كما سعينا إلى عرض أفلام يمكن للجمهور أن يتفاعل معها ويرتبط بها. وأولينا اهتمامًا خاصًا بإدراج مجموعة أكثر تنوعًا من الأفلام باللغة العربية.

كما عملنا على تنويع موضوعات النقاش من خلال ملتقى سيني جونة، وخلق فرص للتأمل في واقع الصناعة، ونقل المعرفة والخبرات، وإقامة حوار مثمر. ومع تزايد الترابط الدولي في صناعة السينما، سيجمع سوق سيني جونة شركات من المنطقة ومختلف أنحاء العالم، لتسهيل فرص التعاون وفتح النقاش حول دور التقنيات الجديدة في تشكيل مستقبل الصناعة.

ونحن فخورون أيضًا بتوسيع برنامج سيني جونة للمواهب الناشئة ليشمل عددًا أكبر من الفنانين والمرشدين، ومجموعة أكثر تنوعًا من النقاشات، للمساعدة في بناء مجتمع مستدام للأجيال القادمة.

كما نفخر للغاية بإدراكنا للتقارب المتزايد عالميًا بين صناعتي السينما والتلفزيون، ومن هذا المنطلق، أطلق مهرجان الجونة السينمائي برنامج سيني جونة مسلسلات، إيمانًا بالدور الأساسي الذي يمكن لهذا الوسيط أن يلعبه في رفع الوعي، ومشاركة القصص، والوصول بها إلى الجمهور.

وأخيرًا، وليس آخرًا بالتأكيد، عمل سيني جونة لدعم إنتاج الأفلام هذا العام على توسيع عدد المشروعات المؤهلة للحصول على التمويل، من خلال إطلاق أصوات مصرية وSafe Harbour MENA، انطلاقًا من الفهم العميق للتحديات التي يواجهها صناع الأفلام الشباب في الوصول إلى الدعم المالي والإرشاد اللازمين لمساعدتهم على إيصال قصصهم إلى الجمهور".

تُقام الدورة التاسعة من مهرجان الجونة السينمائي بالشراكة مع أوراسكوم للتنمية مصر، وسيبا الجونة، ومدينة الجونة البحر الأحمر، شريك الاستضافة. ويشارك في الدورة كل من قناة النهار، الشريك الرسمي للبث؛ وBMW، شريك السيارات الفاخرة؛ وأبو غالي موتورز ولندن كاب، الشريك الرسمي للنقل؛ وبيبسي، الشريك الرسمي للمشروبات؛ وأورانج، الشريك الرسمي للاتصالات؛ وبنك الإمارات دبي الوطني، الشريك الرسمي للخدمات المصرفية؛ ونسبريسو، الشريك الحصري؛ وL'Oreal Professional، الشريك الرسمي لمنتجات وخدمات تصفيف الشعر؛ وArmani Beauty، الراعي الرسمي للجمال؛ ومؤسسة ساويرس، شريك الأثر والإتاحة؛ وثاندر، الشريك الرسمي للاستثمار؛ ومصر للطيران، الناقل الرسمي؛ ودوريتوس، الشريك الرسمي للأغذية؛ وليمتلس، الراعي الرسمي للعافية؛ ونسكافيه، الشريك الرسمي؛ وTicket Egypt، الشريك الرسمي للتذاكر؛ وESLSCA، الشريك الرسمي للتعليم؛ وKenda، الشريك الرسمي للأثاث، وتنظيم ievents.

عن مهرجان الجونة:

يُعد مهرجان الجونة السينمائي واحدًا من أبرز المهرجانات في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. ويهدف إلى عرض مجموعة واسعة ومتنوعة من الأفلام من مختلف أنحاء العالم، مع اهتمام خاص بالسينما العربية، أمام جمهور شغوف وواسع المعرفة بالسينما، إلى جانب تعزيز التواصل بين الثقافات من خلال فن صناعة الأفلام.

ويهدف المهرجان إلى ربط صنّاع الأفلام من المنطقة بنظرائهم الدوليين في أجواء من التعاون والتبادل الثقافي. كما يسعى إلى تعزيز نمو صناعة السينما في المنطقة ودعمها، وتوفير منصة تتيح لصنّاع الأفلام عرض أعمالهم، فضلًا عن اكتشاف أصوات ومواهب جديدة.

عن مدينة الجونة البحر الأحمر:

تأسست مدينة الجونة البحر الأحمر، إحدى أبرز المدن المتكاملة التي تتمتع بالحياة على مدار العام في مصر، على يد شركة أوراسكوم للتنمية عام 1989، وتمتد على مساحة تزيد عن 36.9 مليون متر مربع على ساحل البحر الأحمر. وتضم المدينة مجتمعًا متنوعًا يضم أكثر من 25 ألف مقيم من أكثر من 50 جنسية، إلى جانب 18 فندقًا توفر أكثر من 2,900 غرفة فندقية، و4 مارينات، وأكثر من 100 مطعم ومقهى، و5 مدارس، ومستشفى الجونة، بالإضافة إلى مجمع الجونة للأعمال الذي يضم G-Space.

وتتميز الجونة البحر الأحمر ببنية تحتية متكاملة للرياضة ونمط الحياة النشط، تشمل ملعبي جولف بمواصفات عالمية، و6 مراكز لرياضة الكايت سيرف، و4 مراكز للغوص، واستادًا رياضيًا، مما يعزز مكانتها كوجهة للرياضة والرياضات المائية والحياة النشطة على مدار العام.

وتحظى الجونة البحر الأحمر بمكانة متميزة في مجالات العمارة والاستدامة والضيافة والرياضة والثقافة، وكانت أول مدينة في الشرق الأوسط وأفريقيا تحصل على جائزة Global Green Town Award التابعة للأمم المتحدة. كما تستضيف عددًا من الفعاليات الدولية البارزة، من بينها مهرجان الجونة السينمائي، ومهرجان Sandbox للموسيقى، وبطولة الجونة الدولية للاسكواش. وتقع المدينة على بُعد 30 دقيقة فقط من مطار الغردقة الدولي، لتقدم وجهة متكاملة للعيش والعمل والاستثمار والاستمتاع على مدار العام.